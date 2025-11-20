人間椅子が11月19日、約2年ぶり通算24枚目のオリジナルアルバムをリリースした。2024年、バンド生活35周年のアニバーサリーイヤーを迎えた人間椅子は、春に7都市7公演、秋に8都市8公演の全国ツアー開催に加え、大型フェスに出演するなど精力的な活動を展開した。



2025年春頃より楽曲制作の準備をしていたというアルバムには全13曲を収録。己の道を貫きながら、新境地を獲得し続けている彼らのアルバムには『まほろば』というタイトルが冠された。“素晴らしい場所”や“住みやすい場所”といった意味を持つ『まほろば』というタイトルに込めた思いとは？ 日本語にこだわるバンドだからこその技とは？ 和嶋慎治(G&Vo)、鈴木研一(B&Vo)、ナカジマノブ(Dr&Vo)の3人に『まほろば』収録曲ひとつひとつについてたっぷりと訊いた18,000字インタビューをお届けしたい。

なお、人間椅子は、同アルバムを引っ提げて全国ツアー＜人間椅子2025年冬のワンマンツアー『まほろば』ツアー＞を開催する。全国9都市9公演をまわる同ツアーは11月24日に和嶋慎治と鈴木研一の地元・青森県弘前市からスタートし、12月17日の東京・Zepp Hanedaでツアーファイナルを迎える。

24thアルバム『まほろば』

◆ ◆ ◆

■仮に時代への不安があるとしても

■あえて“安心”を日本語で表したかった

──アルバム『まほろば』が完成した今の率直なお気持ちは？

和嶋： 我々はコンスタントにアルバムを作ってきて、今回、2年ぶり24枚目になるんですけれども、わりとイメージ通りの作品ができた手応えと嬉しさを感じているところです。

鈴木： まだ発売されてないし、お客さんの前で一回も演奏してないのに、“ここをこうしとけばよかった”という後悔がもう出てきました（一同笑）。

ナカジマ：レコーディングが終わってから、自分の加入後のオリジナルアルバムって何枚目なんだろう？って数えたら、ライヴ盤やベスト盤を除くと13枚目なんです。“もう13枚も和嶋くんや研ちゃんと一緒にやったんだ”と思ったら、感慨深かったですね。俺はアルバムのレコーディングに臨む時に、できるだけ今の自分が持ってる技を全部ドラムに出そうと決めていて。今まで知り得てきたグルーヴのつくり方をしっかり出せたかなと思います。

──“まほろば”という日本語には、“素晴らしい場所”や“住みやすい場所”という意味があるそうですね。

和嶋：こういうふうに進むのかな？と我々が思っているより、もっと速いスピードで世の中が動いているように感じているんです。AIの存在が大きいのかもしれませんが、これから先、どうなるのか不安になる人もいると思います。僕たちがやっているハードロックやヘヴィメタルは、ヘヴィなサウンドに付随して、暗いテーマを扱うもので、順当にアルバムを作るとやっぱり暗いテーマで作ることになる。しかし、あまり明るいと言えない今の世の中に暗いものを発表することが、“果たして聴く人にとってそれでいいのか？”と自分自身思うわけです。

──なるほど。

和嶋：安心を得るとか、リフレッシュするとか、気持ち良くなるとか。そういう快楽を求めて音楽を聴くのであって、不安にさせすぎるようなものを作ってしまってはいけない。できれば、ヘヴィリフのサウンドを聴くことで“あー、スッキリした！”となったり、カタルシスを得たり、もう一回聴こうと思ったり、そう感じてほしい。そこで、少し明るい感じのアルバムになればいいなと思っていたんです。

和嶋慎治(G&Vo)

──はい。

和嶋：自分たちは1stアルバムから歌詞もアルバムタイトルも常に日本語なんですけれど、仮に時代への不安があるとしても、あえて“安心”ということを日本語で表したかった。そこで、みんなが平和に暮らす理想郷のような“まほろば”が良いと思ったんです。ありふれた古い日本語だけれども、“まほろば”の4文字であれば、アルバムタイトルとして成立するかなと。

──ただ、これまで人間椅子のアルバムタイトルに平仮名表記はなかったのでは？

和嶋：そう。平仮名って柔らかいイメージで、日本にしかないものだから、とてもいいなと思ったんです。これに沿って、さらに歌詞などを書いていこうかなと。

──アルバムタイトルありきで書かれた歌詞というわけですね。アルバム『まほろば』からは、従来の作品には見られなかったような力強さや優しさを感じました。人間椅子が主眼とするダークさや不気味さが前面に出ているというよりは、悠然と構えておおらかに包むロック、というのが第一印象でした。

和嶋：そう聴いていただけたのならよかった。もちろん、“ヘヴィさが薄れた”とか“明るくなりすぎ”という感想を持っていただいてもいいんですけれども、ロックアルバムとして聴いていただくのが一番いい。

──“まほろば”というコンセプトが固まってから、制作が一気に動き出したんでしょうか？

和嶋：特に歌詞の面ではそうですが、曲自体はその前から鈴木くんも作ってました。『まほろば』というタイトルはレコーディングに入る前には決めていましたね。

鈴木研一(B&Vo)

──曲作りやレコーディングで印象的な場面についてお訊きしたいと思います。1曲目にしてリード曲の「まほろば」と13曲目の「光の子供」。この大曲2曲を最初と最後に置いたことにより、作品が非常に引き締まっていますが、どんなお考えをお持ちでしたか？

和嶋：最初と最後に置かれた要石みたいな曲になりましたね。リフを作って、スタジオで曲にするという流れは変わらないわけですけど、肝心となる曲は、だいたいいつもレコーディングの後半にできるんです。ある程度、曲が出揃わないと、要となるような曲が出てこない。「まほろば」は今までにない感じのリフかなと思うんです。ギターでいうとキーがEの曲…つまり6弦の開放だったり、ベースでいうと4弦の開放を使った曲が多いんですが、その開放を16分とか8分で連打しながら、その上にフレーズを重ねていくリフパターンが多いわけです。ズクズクズク、みたいな刻み。

──開放弦のミュートを絡めながらのリフですね。

和嶋：今まではそういうかたちで作ってきたけど、「まほろば」のリフは6弦開放のズクズクがあんまりない。上でフレーズを弾いてる感じで、たまにしか6弦が入らないんです。“これを膨らませると良い曲になる”と思って作っていったら、妙に心地好い浮遊感が出せました。違うバンドのリフみたいなんだけど、そこにツーバスが絡むとヘヴィメタルっぽい。たとえば、白玉(全音符)的なコードストロークも入れてるんですよ。そういう打ちっぱなしもあまりやらないんですけど、この曲ではやったほうが力が抜ける感じが出る。そんなふうに、少し違うアプローチをしていって、“あ、これはまほろば的だな”という今までにない感じの曲ができました。

──「まほろば」について、鈴木さんはいかがですか？

鈴木：「曲ができた！」と練習のときに言って、少しずつ新しい曲を披露し合うんですけど、和嶋くんが最後のひとつ前ぐらいにこの曲を持ってきたのかな？ “この曲があればアルバムが締まるし、これがリード曲だな”とメインリフを聴いて思いましたね。まだその時は、中間部も後半部もイントロもなかったんだけれども。自分は良いリフはそんなに作れないんだけど、良いリフを判別する耳だけには自信があるんですよ。

和嶋：“これでいけたな”って自分でもわかるわけです。その違いって何なんだろうね。ただの音符の組み合わせでしかないのにね。

──ノブさんもこの「まほろば」に関しては手応えありでしたか？

ナカジマ：リフを作って、曲アレンジを詰めていった後に、詞とメロディーが乗るんですけど、想像していたメロディと少し違う感じだったのでハッとしました。あと、やっぱりコーラスも練られているので、すごくやり甲斐があるなと思いましたね。

──今回のアルバムは、特にコーラスが見せ場となる曲が多いですよね。

和嶋：期せずしてそうなったというか。『まほろば』というアルバムタイトルにしたから、そうなったのかもしれないと思っています。コーラスが入ってない曲は1曲もないですからね。必ずどこかでユニゾンでもハモリでも3人で歌ってるんですよ。

──みんなで歌いやすいようなメロディーや歌い回しです。

和嶋：そうだと思います。「まほろば」の歌詞は、新しい理想郷にはひとりで行くんじゃなくて、元気のない人も、幸せそうな人も、みんなで行ければいいなという内容です。だから、メロディーも掛け合いみたいにしたんですよ。他の曲も「わりと明るめの感じでやっていこうよ」みたいなことを言ったので、自然とコーラスが増えていったんじゃないかな。日本的な感じもすごく多いんじゃないですかね。

ナカジマノブ(Dr&Vo)

──海外ミュージシャンにはなかなか出せないような情緒ですよね。話題がいきなりアルバムの最後の曲に飛んでしまうのですが、「光の子供」も興味深いです。こちらも大曲でコーラスに感銘を受けました。

和嶋：「まほろば」が陽の部分としてみんなで理想郷に行こうとする歌だとすれば、「光の子供」は哀悼の歌なんです。“魂は永遠”というのかな。我々は光から来て、光に帰っていくのかもしれないと思いまして、それを歌にしてみたくなったんです。我々も年齢を重ねてきたので、身の回りでお亡くなりになる方が増えています。残されたご家族の方々の悲しみに、慰めみたいなものを何か言いたくなったというか。イントロを作ったら、哀悼を感じるものになりましたね。昔の刑事ドラマ『太陽にほえろ！』みたいなイントロなんですが、これを膨らませて、“誰もが通る道だけど、そこに優しさをもって接したい”みたいなことを歌いたかったんです。

──「まほろば」と「光の子供」が対のようになっているということですね。そして「光の子供」を聴き終えると、また最初からアルバムを聴きたくなるような構造。

和嶋：そういうつもりですね。「光の子供」もあまり今までにない感じのものが作れたかなと思っています。これまでアルバムの最後には、ヘヴィリフで押していく感じの曲を持ってきていたんですけど、「光の子供」では歌もの的なヘヴィさを表せたかな。テーマはヘヴィですけれども、そんなに暗い気持ちにはならない曲だと思うんです。どちらかというとスッキリする。人の死というのは、悲しいけれども、我々はちゃんと生きなきゃいけないし、残された人たちにいろんなことを考えさせてくれるものでもあると思うんです。そのへんをうまく表すことができればと思って作りました。

──「光の子供」について鈴木さんはいかがですか？

鈴木：全13曲が出揃って、個人的に曲順を考え出したときに、1曲目は「まほろば」がいいと思ったし、最後は何だろう？って考えたときに「光の子供」がいいと思いました。そこは歌詞ができる前から、曲調だけで決まってましたね。

和嶋：エンディングがユーライア・ヒープの「七月の朝(July Morning)」を彷彿とさせて、「こんなにそっくりでいいのか？」みたいな（笑）。

鈴木：そう思ってこの曲だけ、プレべ(プレシジョンベース)で弾いて、ユーライア・ヒープらしさを出したんだけどね（笑）。ただ、聴いてもプレべだってわかんないですよね、改造しちゃってるし。

和嶋：いや、「光の子供」のベースには独特な重さがあっていいですよ。いい意味で優しい低音っていうのかな。

鈴木：やっぱりプレべに敵うベースはないんですよ。本当に安定のベース。ベーシストの視点から言えばデッドポイントが少ないから、どのフレットでも良い音が出るんです。ベーシストと話すとだいたい「やっぱり最後はプレべに戻るよね」ってことになります。

──「光の子供」についてノブさんはいかがですか？

ナカジマ：僕は途中まで、「光の子供」がリード曲になるのかな？と思ってたぐらいなんです。この曲のドラムパターンって結構すき間が多いので、もしかしたらレコーディングの現場で難しいって感じるんだろうなと思ってたんですよ。短い音で打点が少ないビートだから、ちょっと苦労するかなと。ところが思いのほか、うまい具合に3人のグルーヴが転がるようにできました。

──「そんなに暗い気持ちにはならない曲」という言葉がありましたが、歌詞の部分でも最後を締めくくるに相応しい曲になりました。

和嶋：僕は歌詞を書いているとき、たまに泣くんですけど、この曲ほど泣いたことはなかったですね。1行書いては泣き、1行書いては泣き。すでに書きながら泣き過ぎたので、歌うときは大丈夫だったんですけど、すごくいい涙でした。人の悲しさを自分で悲しいと思える、というのはいいことだなって。

■言葉にもグルーヴがある

■仏教用語は熟語とも違ってカッコいい

──アルバム『まほろば』は鈴木さん作曲による楽曲も充実しています。お馴染みの“地獄” “宇宙” “悪魔”といったシリーズものは、このアルバムでは「地獄裁判」「宇宙誘拐」「悪魔の楽園」として登場します。さらに、「ばかっちょ渡世」「樹液酒場で乾杯」といった個性の強い曲も目立っていますね。

鈴木：反省点はいっぱいありますけれども、すごく時間をかけて、たくさんリフを作った中からヘヴィなものを選んで、結果、6曲になりました。「アルバムタイトルを『まほろば』にする」って言われたのは、曲ができてからだったんだけど、“これ、大丈夫かな？”と思うぐらい暗い曲が多くて。だけど、そんなに違和感なく、和嶋くんに歌詞を書いてもらえました。アルバムタイトルが『まほろば』だからって、まほろば的な歌詞ばかりだったら、それはそれでウンザリでしょうし。シリーズものは続けなければ意味がないし、期待している人もいるでしょうし。「宇宙誘拐」は、宇宙シリーズの中でもとても気に入っている曲です。皆さんにはそんなにウケないかもしれないけど、ずっと演奏していきたい曲になりました。

──自信作ですね。

鈴木：メロディ的にはなにも盛り上がらないんだけど、なんか足りないなっていうときに、和嶋くんは必ずいいギターソロを乗せてくるんですよ。これはKISSのエース・フレーリーもそう。ジーン・シモンズには駄作というかB級的な曲も多いんですけど、そういう曲に限って、すごくカッコいいギターソロをエースが弾く。それが目玉になって、その曲をみんな飛ばさずに聴くっていう状況があるんです。和嶋くんも同じなんですよ。「宇宙誘拐」のギターソロは13曲中ピカイチだと、自分は思ってます。弾いた本人はどう思ってるか知らないけど。

和嶋：ふっふっふっ（笑）。

鈴木：中間部のソロには宇宙的なフレーズが出てきますし、後半部最後のソロには鳥肌が立ちました。自分の曲を聴いて鳥肌が立つなんてことはあんまりないんだけど。

和嶋：そこまで褒めていただけるとは（笑）。でも頑張りました。考えて練ったソロです。

鈴木：ホークウインド的なギターソロを弾いて、最後に速弾きが出てくるっていうのがカッコいいんですよ。ソロの後半部分は美しく聴こえたと思うんですけど、あれは同じソロを2回重ねて弾いてるからなんです。まったく同じようにギターソロが弾けるのがすごいし、一瞬だけハモるところもカッコいい。イチオシの曲なんで、長いけど最後まで聴いてほしい（笑）。

和嶋：楽器アレンジは凝ってるし、宇宙人の声も入ってる。今回のアルバムならではじゃないですか。録音するにあたって、いい意味でふざけようと思ったんです。これもヘヴィな曲だからこそ、宇宙人の声を絶対入れたほうがいいと思いまして。

──ユーモラスです。深刻になり過ぎないところが絶妙です。

和嶋：聴いていて眉間にシワが寄るよりは、頬が緩むほうがいいじゃないですか。ホラー映画を観て、逆に笑っちゃったりするでしょ。それと同じように、ちょっと笑いの要素を入れたかった。

鈴木：和嶋くんは高校時代に宇宙船に乗った体験を真顔で語るんですよ。だから、この「宇宙誘拐」は実話なんです。

──和嶋さんの逸話として有名な“アブダクション”ですね。それを正面切って描いた曲は、今までの人間椅子になかったと思います。ノブさんはいかがでしたか？

ナカジマ：宇宙シリーズをちゃんと踏襲していて最高だなと思います。ちなみに、宇宙人の声は僕と和嶋くんです。ライヴで早くやりたいですね。

──アルバム『まほろば』には、ライヴでどう再現されるのかが気になる曲が多いですね。実際に演奏するとなると、すごく大変そうです。

和嶋：そうなんですよ。アイデアをいっぱい入れましたから。

──そして今回の地獄シリーズは「地獄裁判」です。

鈴木：アルバムタイトルを『まほろば』にしたというのに、和嶋くんには地獄の歌詞を書いていただいて、感謝しております（笑）。あの歌詞によって、この暗いリフが生きたなと思ってて。僕もときどき地獄シリーズの歌詞を書きますけど、和嶋くんの地獄には仏教学部学生時代の経験から、より詳しい描写がある。……地獄の描写と言ったって誰も見たことがないから、知らないんだけど（笑）。

和嶋：八大地獄とか、八寒(はっかん)地獄とかね。

鈴木：そういう単語にグッときますね。

和嶋：仏教用語を入れると、もっともらしくなるんですよ（一同笑）！

──それが地獄シリーズ作詞のコツですか？

和嶋：地獄感が出るんです、本当に。「鬼がいて悪い人の首を斬る」と言われただけではその画が浮かぶのみだと思うんです。ところが、“そこは阿鼻叫喚地獄だ”と言われると、生々しく迫ってくるわけで。

──想像力が働きます。

鈴木：「阿修羅大王」の歌詞に迦楼羅(かるら)と鳩槃茶(くばんだ)が出てくるんです。仏像の名前なんだろうけど、そんなの初めて聞いたし、歌にしてみたら意外と語呂がよくて、思わず口ずさんでしまいます。

和嶋：みうらじゅんさんもよく言うけど、仏像を怪獣として捉えると、すごいおもしろいんですよね。いわばヒーローですよ。いろんなキャラクターがいて、生き生きとしてくるんです。

鈴木：だから、「阿修羅大王」はヒーローものの曲みたいに仕上がった。

和嶋：そう、阿修羅をヒーローとして捉えました。

──“阿修羅”と“大王”という単語の組み合わせもおもしろいです。

和嶋：“阿修羅王”という言葉はあるみたいです。阿修羅の王様が阿修羅界にいるらしいんですね。奈良の興福寺に八部衆というのがいて、美少年みたいな阿修羅が一番人気あるんだけど、そこに緊那羅(きんなら)とかいろいろいるんです。そこから仏法を広めるために出てくるさまを歌にしたのが「阿修羅大王」です。

鈴木：知らない単語が多くて、勉強になりましたね、ウィキペディアで調べて。“八面六臂の活躍”っていう言葉はよく聞くけど、“三面六臂(さんめんろっぴ)”って知らなかった。そういえば阿修羅は顔が3つあるから“三面六臂”なんだと思って。実際に使う場面のない言葉だけど、“♪さんめんろーっぴのー”っていい語呂ですよね。“貪瞋痴(とんじんち)って何？”って思うけど、響きがいい。

和嶋：そう。仏教用語は音がいいんですよ。一番が阿修羅の“三面六臂”ときたら、二番の出だしは“三千世界”かなっていう。非常に歯車が嚙み合った曲になりました。

鈴木：三番で“六道輪廻”だもんね。

──これまたライヴでどう歌われるのか興味深いです。

和嶋：確かに、覚えるのは難しいね。

鈴木：歌詞カードを置くわけにいかないから、セットリストの脇に頭文字ぐらいはね。たとえば“三面六臂”だったら“三”とか書くんだけど、そうしたところで“三面六臂”だか“三千世界”だかわからなくなるね（笑）。“六”ってなんだよ？とか。もう少し下の文字まで書いておかないと。結果、漢字が多すぎて、和嶋くんにしかわからないプロンプターになりそうです。

和嶋：歌詞を書いてるときは楽しかったですよ。勉強しながら、ぶっちゃけ3日ぐらいかかったかな。一番時間がかかった曲ですね。

鈴木：でも、3日でできるんだ！と思いましたね（笑）。

──語呂を合わせるのも至難の技なのに。

鈴木：そう、韻を踏んでますよね。真ん中で“えいっ えいっ”って全員で掛け合いをやってるんですけど。“えいっ！”って気合い入れて何十回も録ったの、おかしかったね。

和嶋：阿修羅が悪を“えいっ！”て征伐してる場面なわけですよ。声が枯れましたね。

鈴木：「ちょっと左側の人、ズレてます」とか言って録り直したりして。

和嶋：やりましたね。ノブが「空手経験者じゃないから“えいっ！”が軽いな」とか言いながら。

──ノブさんは「地獄裁判」や「阿修羅大王」の仏教用語についてはどうですか？

ナカジマ：漢字4文字だったり3文字だったりで、言葉にもグルーヴがあるんだなって感じましたね。仏教用語は普通の熟語とも違うし、カッコいいですよね。

和嶋：そう、カッコいいんですよ。“貪瞋痴(とんじんち)”とか。

ナカジマ：「地獄裁判」は“馬鹿者〜♪”のところがすごく好きです。「阿修羅大王」には、僕らの子供の頃のヒーローソングへのオマージュが入ってるのもいいなと思いますね。

和嶋：渡辺宙明先生へのオマージュなんです。わりと早いうちからでてくるサビは、“青色(しょうしき) 青光(しょうこう) 黄色(おうしき) 黄光(おうこう)”。ここは『イナズマン』の“ゴーリキショーライ！ チョーリキショーライ！”っていうところのオマージュですね。

──和嶋さんは近年、渡辺宙明作品に強い関心を抱いていますよね？

和嶋：だから「阿修羅大王」の最後は“バンバンバババ”っていかないと、スッキリしなかった。

ナカジマ：勢いよく、なりふり構わず、みたいなのがすごくカッコいいですよね。お客さんもライヴで合唱するんじゃないですかね。

──今回はみんなで歌いたくなる曲が多いと思いました。では、悪魔シリーズの「悪魔の楽園」へのこだわりは？

鈴木：仮タイトルは「極悪」で、ギターリフで極悪な感じを出したいと思ってたんですね。そこから和嶋くんが悪魔シリーズにしてくれたという感じです。アリスの「チャンピオン」の“♪You’re King of Kings”みたいなブレイクを入れたくて、“♪ダラララーラッ”て仮歌を入れたんですけど、“♪開けゴーマッ”になった。“開けゴマ”がよく浮かんだなと感心しました。

和嶋：極悪なギターリフだったので、“これはもう明るい歌詞は書けないな”ということで、悪魔の思惑みたいな感じで歌詞を書くといいかなと。“開けゴマ”って呪文みたいでいいじゃないですか。

鈴木：で、この曲もギターソロがいいんですよ。悪魔的歌詞で極悪リフ。そこに乗ってるのが、スライド奏法のブルースギターというのが、きっと他のギタリストにはない発想ですよね。ブルースにどっぷりの和嶋くんならでは。

和嶋：普通は速弾きかペンタトニック系のソロを弾くんじゃないかな。“♪タララ タララ タララ タララ”ってやるだろうね。

鈴木：僕は全然ブルースは好きじゃないんだけど、和嶋くんに散々聴かされてきたから（笑）。そのフレーズが古いブルースギタリストが弾いたものだっていうのは知ってるんですよ。“♪テレレ テレレ テレレ テレロロリンラー”みたいなの。それをギターソロのオープニングに持ってきたのがすごいと思いましたね。あまり上手くない人だったら、アームでごまかすところだよね。ところが、全部スライドで、ブルースフレーズを散りばめてるのがおかしくて。

──“悪魔と契約を交わす”というところから、ブルースを思い付いたわけですか？

和嶋：そうです。ロバート・ジョンソンが、クロスロードで悪魔と契約してブルースを編み出したとか、その後いい曲を作れるようになったとか、逸話があるじゃないですか。ブルースの曲には歌詞に神様とか悪魔がよく出てくるんです。それか、“朝、女が出ていった”っていうパターンしかない（笑）。とにかく不幸を歌うのがブルース。イントロはエルモア・ジェームスお得意のフレーズを使い、デュアン・オールマンのフレーズも入れましたね。スライドギターって、きっちり音程が合わないじゃないですか。それが悪魔的といえば悪魔的だから、この曲に合ってるんじゃないかな。で、次は、鈴木くん作詞作曲の「樹液酒場で乾杯」を訊いたほうがいいんじゃないですか？ 僕がこの場を仕切り出すのもどうかと思いますが（笑）。

■亡くなったミュージシャンをどの虫にするか

■我ながらうまく虫にたとえたなと思ってます

──「樹液酒場で乾杯」も強烈なインパクトです。

鈴木：僕は昔、アルバムに2曲ぐらい歌詞を書いてましたけど、今は1曲と決めてるんです。そうなってからずっと地獄シリーズを書いて、途中から生き物シリーズになった。昆虫とか、蛞蝓とかね。いずれも暗〜い、残酷な歌詞でした。ところが和嶋くんから、「今回のアルバムタイトルは『まほろば』にする」と聞いて、“いつも通りの歌詞は書けないな”と思ったので、えらい考えましたね。これまで明るい歌詞はあまり書いてないですから。結局、自分が大好きな昆虫の歌詞にしようと。クワガタやカブトムシやカナブンが、クヌギの木の樹液に集まるシーンが昆虫図鑑に必ず載ってるじゃないですか。それが自分にとっては夢の光景なんですね。「樹液酒場で乾杯」は、亡くなったミュージシャンが昆虫に生まれ変わって、樹液に集まってる歌。ロック好きと虫好きが融合して、このパラダイスができました。

──歌詞にハードロックの偉人たちが次々と出てきます。“新顔のオジー”なんてワードも。

鈴木：ちょうどオジー・オズボーンが亡くなった頃に書いた歌詞なんですよ。今書いたら、エース・フレーリーも出てくるでしょうね。

和嶋：そして、ギターソロが完全にエースになってたね。

鈴木：和嶋くんのギターが小技を効かせて、ベンチャーズみたいな“テケテケテケテケ”が出てくる。あのゴチャゴチャしたのは何だろう？と思ったら、「虫を表現している」と言ってて“あっ、なるほどね”と。虫嫌いの和嶋くんならではの導入部分ですよね。

和嶋：虫はわりと苦手だったんです。最近は自然の中で暮らすようになって、全然抵抗がなくなりましたけど（一同笑）。アシナガバチの巣とか虫の羽音が身近にあるので、曲に入れてみたくなったんです。樹液酒場に集まる虫って、だいたい羽がある虫でしょう？ だから、羽を震わせて集まってくる感じです。

鈴木：そういえば、和嶋くんが千葉に住んでいた頃、「水道メーターにスズメバチが巣を作った」って、それを除去するために呼ばれましたよ。

和嶋：あれ？ ウチに来たのはそういう理由だっけ？

鈴木：そう。「ハチが巣を作ったから取ってくれ」と言われて。「自分で取ってくれよ」と思ったけど（笑）。

和嶋：今は自分でやってます（笑）。

鈴木：「虫は宇宙人だ」ってずっと言ってたし。

和嶋：人間はそうやって間違いを犯して生きていくんだなぁ……（一同笑）。

──ノブさんも虫が好きでしたよね？

ナカジマ：“樹液酒場”という言葉を知らない人もいるみたいですけど、研ちゃんの言うように、子供の頃見ていた昆虫図鑑に、その絵や写真が絶対にありましたよね。あのシーンがすぐに思い浮かぶ、すごくよくできてる歌詞だと思います。

──“樹液酒場”という用語があるんですか？

鈴木：昆虫好きの間では出てくるけど、辞典にはない言葉ですよね。

──レミー(・キルミスター／モーターヘッド)がラムコークを飲んだりするような光景と重なりました。

鈴木：亡くなったミュージシャンをどの虫にするかは、すごく考えたんですよ。一番最初に浮かんだレミーは、絶対カミキリだと思って。カミキリって顔が恐ろしいんですよ。くちばしみたいなアゴで噛まれると、すさまじく痛い。で、“ごっつい”というところで、ボンゾ(ジョン・ボーナム／レッド・ツェッペリン)はカブトムシかな？ぐらいはすぐに浮かんだけど、他はいろいろ考えましたよ。

和嶋：僕はフレディー(・マーキュリー／クイーン)がオオムラサキというのが好きですよ。

鈴木：歌詞にオオムラサキって単語を出したかったんですよ。それぐらい派手で、自分が好きで、亡くなっているミュージシャンっていったら、フレディーが一番でした。

和嶋：プリンスじゃないんだね。紫ときたらプリンスなのかなって。

鈴木：プリンス？ 曲、全然知らないよ。

ナカジマ：「パープル・レイン」だね。

鈴木：全然浮かびもしなかったな。

和嶋：そうですよね。ハードロックじゃなかったし。

鈴木：だから結構、聴く人を限定してしまう歌詞ですよね。“フィル”という名前だけでフィル・ライノット(シン・リジィ)って浮かぶ人はなかなかいないかもしれないし、ちょっとマニアックなところも出してしまいましたね。70年代ハードロック好き……これもまたずいぶん限定した音楽の聴き方だけど、そこが好きな僕らと同年代の人はすぐわかると思うんです。

──ちょうどいい顔ぶれです。

鈴木：自分が好きで亡くなったアーティストをノートに書き連ねて、“こいつは出したいな、◯。これはいいや、✕”っていうふうに選んだんですけどね（笑）。我ながら、ミュージシャンをうまく虫にたとえたなと思ってます。なんとなくジミヘンって黄色いバンダナをしてるような気がして、それがスズメバチに見えたり。何がなんでも最初にジミヘンを出したかったんですよ。そうすれば、これは亡くなったミュージシャンが出てくる歌なのかな？ってわかってくれると思ったので。

──そして、ノブさんがメインヴォーカルをとる「恋愛一代男」はアルバムの中盤を彩るハイライトとなっています。

ナカジマ：いや、そんな（照笑）。「恋愛一代男」っていう言葉がここのところすごく好きになっちゃって。実は俺の憧れのスターって松方弘樹さんなんです。私生活もバタバタな人が、銀幕の世界ですごくカッコよく見えてて、憧れてたんですよ。和嶋くんから「恋愛一代男」っていう言葉をもらったような気がして。これからすごく大事に歌っていきたいって、演歌歌手のように思っています。

──これまでのアルバムでノブさんがメインヴォーカルを務めた曲は、元気が前面に出ている印象ですが、「恋愛一代男」には一歩引いたような美学を感じました。

和嶋：ちょっと大人の男の哀愁を入れたいと思ったんですよ。

──昭和の映画俳優の持ち歌のようでカッコいいです。

ナカジマ：深作欣二監督の映画『広島抗争』とか、赤いロゴだったりするじゃないですか。そういう劇画調の文字が似合う曲ですね。個人的に「恋愛一代男」のグッズを作ろうかなと思ってるくらいです（笑）。

和嶋：今回のツアーで、バスドラのヘッドに「恋愛一代男」って書くといいんじゃないですか（笑）。

ナカジマ：それ、すごくいい！ ストレートなロックンロールの良さがある曲で、俺らしいし、ライヴで歌うのが楽しみ。“激しい火傷の予感”っていう歌詞もすごく好き。いやー、“激しい火傷”を負いたいですねー。

和嶋：いいでしょう、その歌詞。阿久悠先生テイストを意識したんですよ。歌詞といい、曲といい、歌い方といい、今回のアルバムには昭和歌謡感が漂ってます。

ナカジマ：たしかに、「野性上等」も映画のタイトルみたいだし、「ばかっちょ渡世」とかめちゃめちゃいい。川谷拓三さん主演みたいな感じ（笑）。

──その「ばかっちょ渡世」は鈴木さん作曲で和嶋さん作詞ですが、キャッチーさがおもしろい。キング・クリムゾンっぽく聴こえる部分もありました。

和嶋：Bメロの変拍子があったからこそ、書くことができた歌詞ですね。確かにそこはクリムゾンの「太陽と戦慄」と同じ弾き方をしてるんです。

鈴木：この曲は、“最初に浮かんでいたBメロのメロディーを曲にしたい”って、ずっと思ってたんです。小さい頃、大相撲の行司の“ノコッタ ノコッタノコッタ”が、僕には“タラッタ、タラッタタラッタ”って5拍子で聴こえてたんですよ。その部分を軸に、Aメロどうしよう？ サビどうしよう？って肉付けしていった感じです。だから作った後も“これは絶対歌いづらいだろうな。ドラムに合わせるのは大変だろうな”と思ってて。結果、やっぱり大変で、これから猛練習です（笑）。

──“アイッ！”っていう合いの手もライヴの見せ場になりそうですね。

鈴木：あそこはノブだよね。“ぶきっちょ ぶきっちょなのさ”が僕で、“アイッ！”がノブで、“ばかっちょ ばかっちょ渡世”が和嶋くんで、“アイッ！”がノブ。僕と和嶋くんが交互に歌って、その合間にノブの合いの手が入ってる。

和嶋：ここ難しいよね。

ナカジマ：練習しないといけませんよ、ここは。

──“ばかっちょ”や“すいっちょ”の口ずさみやすさも光ります。

和嶋：促音じゃないと音符にのらないんです。普通の言葉だと間延びしちゃって5拍子のリズムが生かされない。小さい“っ”を使った言葉を入れるしかなくて、歌詞を作るときに大変悩みました。

鈴木：すごくいいなと思ったのが“すいっちょ”ですね。“ばかっちょ”っていうのは、どこかで聞いたことがあるけど、“すいっちょ”って虫の鳴き声じゃないですか。これが浮かんだのはすごい。

和嶋：ウマオイの鳴き声なんですよ。

鈴木：昔、よくカマキリを飼ってたんだけど、生きてるものしか食わないから、毎日原っぱに行って餌となる虫を捕まえるんだけど。ウマオイが一番トロくて、何匹俺に捕まえられたことか（笑）。カマキリのかっこうの餌なんですよ。自分にとって親しみのある虫の鳴き声を歌詞にしてくれたのが嬉しいです。

和嶋：“ぶきっちょ”とか“よこっちょ”とか、そこに入る言葉が限定されるので。あとは“でぶっちょ”とかしかないわけですよ。“すいっちょ”に辿り着けてよかった。

──「山神 (やまがみ)」も掛け合いのコーラスが印象に残る曲ですし、メインリフのダンサブルさが際立っていると思いました。

鈴木：自分が作ったメロディーは、“チャンチャカチャッ チャンチャカチャッ チャンチャカチャッ”っていってただけで、どういう歌詞が乗ってくるか、わからなかったんですけど、オノマトペ(擬音語／擬態語)になったことによって、歌いやすいし覚えやすいし、よかったと思います。

和嶋：平仮名にこだわった感じがありますね。だから「ばかっちょ渡世」に近い。

──オノマトペを効果的に使って、一体感を生み出しているわけですね。

鈴木：そうですね。和嶋くんが「山だから、宮沢賢治だ」と言ったんで、「ああ、なるほどね」って。『風の又三郎』には“どっどどどどうど どどうど どどう”みたいな風の音が出てきたなと。僕らは文字で宮沢賢治の小説を読むわけじゃないですか。そこに、どういうメロディーがついてたかっていうのは、千人いたら千通りの想像をするわけですよね。俺はKISSの「ラヴィン・ユー・ベイビー(I Was Made For Lovin’ You)」の“どぅーどぅーどぅーどぅ どぅーどぅどぅー”しか思い浮かばない。でも、「山神 (やまがみ)」の“どうどうと どうどうと”っていうオノマトペは、いいと思うんですよね。

和嶋：Bメロのメロディーが早口言葉みたいなので、そこに普通の単語を入れちゃうと、発音しづらいし、聴いてる人にもわかりづらい。で、擬音語とか擬態語の連発だと聴き取れるんじゃないかなと思ったんです。

■そろそろ還暦なので人生を振り返ったりします

■そこで情操が大事だと思うようになりました

──そして和嶋さんの作曲でいうと、「野性上等」「永遠(とわ)の鐘」「感動の坩堝(るつぼ)」など、ストレートな感情を主題とした曲が今回は目立ちます。

和嶋：「野性上等」と「感動の坩堝(るつぼ)」はわりと近い感じですね。人間の野性とか感情を思い出してほしい、みたいな意味合いの曲です。で、「感動の坩堝(るつぼ)」は、ギターやベースがブレイクする感じの曲を作りたかったんです。レッド・ツェッペリンの「グッド・タイムズ・バッド・タイムズ」みたいに“ジャンジャン”っていうブレイクのところで、“感動”のような言葉が乗るといいかなと思って作っていきました。Bメロ部分はカクタスの「イーヴィル」という曲に近くなってしまったんですが。

──“感動”という言葉に人生経験を積まれたからこその説得力があります。

和嶋：自分がそろそろ還暦なので人生を振り返ったりします。誰しも日々を思い出しながら暮らすと思いますが、もっと包括的に、人生を振り返る感覚になったんです。そこで、情操が大事だと思うようになりました。AIをはじめ、今や完全にデジタル社会になり、若い人に情操を育む機会が失われていっていると思うんですが、やっぱり感情が大事。楽しかったり、苦しかったりしたことを成長に繋げられるかどうか。そういう思いからできたのが「感動の坩堝(るつぼ)」という曲ですね。中間部で唐突に“青春の日々”という歌詞が出てくるけど、こうとしか言えなかったんです。つまり、この人は人生を振り返っているんです。1番では恋の楽しさ、2番では旅、3番は人助け。そういうことでも感動は得られるよということを言ってる歌です。

──“坩堝”ですから、よほど感動の価値を伝えたい人なんでしょうね。

和嶋：そういう人なんですよ。命尽きるまで、感情というのはなくならないと思うので、それを大事にしたいよねという感じで曲を締めています。珍しく、ドラムソロ、ベースソロ、ギターソロと、ソロ回しも入れてみました。

──「野性上等」は？

和嶋：人間が四角四面になっても、あまりおもしろくないですよね。本来人間も動物ですから、これを“野性”という言葉で言ってみた、という感じの曲ですね。

──暴走族にも通ずるようなタイトルだと思ったんです。

和嶋：“喧嘩上等”でしょう？ 野性が素晴らしいという意味に対して、“上等”という言葉を入れていいのかどうかは微妙ですが。でも、“上等”とは“素晴らしいもの”という意味であることに間違いない。だから、ヤンキーな感じの曲ではないんですよ。たとえば、映画『1984』みたいな世界は嫌ですよね。ああいう超管理社会はどうなんだろう？みたいな。

──なるほど。曲の最後の“パフパフ”というクラクション音もおもしろいです。

和嶋：これは自転車です。野性に目覚めてほしいという意味を込めて、ハッとさせる音を入れたいと思いまして。カウベルを入れたりもしています。

鈴木：そういえば、暴走族も“パフパフ”させてる気がしますね。

ナカジマ：うん、鳴らしてるね。『ゴッドファーザー』のテーマとか。“パパパ パパパパ”みたいな。ちなみに、あの“パフパフ”は5種類買ったんですよ。音も形も材質も意外とたくさんあるんですよ。だから、“パフパフ”のオーディションがあったわけです。

和嶋：それぞれ音が違うんだけど、なかなか理想の“パフパフ”には出会えなかったよね（笑）。1番と2番のカウベルで、まずはみんなビックリするじゃないですか。3番もカウベルが来るのかなと思ったら、“パフパフ”が出てくるのはおもしろいと思うんだけどね。

──最後に「永遠(とわ)の鐘」のことをお訊きしますが、この曲の真っ直ぐさには何か裏があるのでは？と勘ぐってしまうほどでした（笑）。

和嶋：いや、ストレートなウェディングソングを作りたかったんです。真っ直ぐな気持ちで、誰かの結婚を祝いたかった、という素直な心でございます。銅鑼で曲が始まるでしょ。これは船の出航の銅鑼。最初は人生の出発の歌みたいなのを作りたいと思ったんです。

──なぜウェディングソングを？

和嶋：身近に結婚する若い友達がいるんですけど、その彼がすごく嬉しそうに「和嶋さん、結婚式、来てくださいよ」と言うんです。そうしたら、自分のことのように嬉しくなって。すごく祝福したい気持ちになって。これから結婚しようという人のために曲を作りたいという、お父さんのような気持ちですね。特に、歌詞はそんな感じです。若い時は照れがあるので、こういう曲は作れませんでした。曲が作れたとしても、詞はこういうふうには書けなかった。

──人間椅子としては、かなり異色だと思いました。

和嶋：恥ずかしさがない分、すごく良い歌詞が書けたなとは思っています。曲も、あまりこれまでの僕たちにはないタイプ。ハードロックではないけれども、相応しい曲が作れたかな。

──“人間椅子っぽくないからやめておこうよ”といった意見は、鈴木さんとノブさんからは出てきませんでしたか？

鈴木：歌詞を見て、“和嶋くんって、すごくピュアなんだな”と思いました。人の結婚式を見て感動するっていうのは、自分の中で絶対にないことなんだけど、そういうこともあるんですよね。で、こういう曲調だけど、ライヴに来た人も楽しめると思いますし、こういう曲は大事だと思います。ヘヴィなアルバムの中に1曲、清涼剤みたいなアコースティックなナンバーがあると締まる。和嶋くんのビートルズ的な要素がいっぱい入ってて、音楽的にも聴きどころ満載です。アコースティックギターのソロって、あんまりないじゃないですか。でも、ビックリしますよね、“喜びに包まれた白いチャペル”っていう出だし。なかなか思い切ったなと思いました。

和嶋：歌詞は何回も書き直したけど、出だしが決まったらスラスラと言葉が出てきました。この曲でも結構泣きましたね。

鈴木：その話を聞いたら、またビックリですよ。自分の曲に感動したうえに自分の歌詞で泣くって。泣くっていうことはなかなかないよ。

和嶋：自分の恋愛の美しい思い出も散りばめたので、それで泣いちゃったのかもしれない。ちょっとおかしいよね、自分の歌詞を見て泣くなんて（笑）。

鈴木：いや、人間椅子はもともと趣味のバンドなんだから、何があってもいいんだよ！

和嶋：そう、いいんです。自分がやってることがいいと思わないと、やれないですからね。

──ノブさんはどう感じました？

ナカジマ：歌が乗る前から、人間椅子の1ページとして、全然ありだと思ってました。銅鑼で始まるのもおもしろいし。ただ、研ちゃんと同じで、歌を聴いた時は正直ビックリしました。詞って大半は自分のことを歌うものだと思ってたから、「和嶋くん、結婚するの？」って訊いちゃったんですよ。

和嶋：たぶん誰しもがそう思いますよね。これを歌ってる人は結婚するんだろうなって。

ナカジマ：まあ、驚いたんですけど、何回か聴いてるうちに、俺も人の結婚式でこれを歌いたいなって思いました。今までは絶対に長渕剛の「乾杯」だったんですけど。

和嶋：僕も今後、人の結婚式にお呼ばれしたら歌いたい。最後の“ランランランラ”のところが聴きどころ。で、今回のアルバムの中でもかなりよくできたギターソロだと、自画自賛です。破綻のない、いいソロだなと思ってまして。

鈴木：真ん中あたりに出てくるのはハーモニクスの音？

和嶋：そう。ハーモニクスを入れることで、そこにも鐘のような幸せ感を出したかった。それに、“ランランランラ”っておじさんたちが歌ってるように聴こえるでしょ？ これはこれでいいなと思ったんです。お父さん方が結婚式で歌ってる感じが出てて。

ナカジマ：人間椅子の3人が揃って結婚式に呼ばれることがあったらやりたいね。

──さて、『まほろば』収録全曲についてじっくりと語っていただきましたが、振り返っていかがですか？

和嶋：前アルバム『色即是空』とはまた違った24枚目になりました。新しいチャレンジもしているアルバムだと思うんです。「永遠(とわ)の鐘」「光の子供」も新たなチャレンジだし、「ばかっちょ渡世」のような斬新なリズムもある。毎回、進歩してるんだなと思います。還暦近くにして、またチャレンジしたアルバムを作れて本当によかったです。

──アルバムリリース直後からツアー開始となります。

和嶋：アルバム全曲をツアーでうまい具合に散りばめてやりたいと思っています。『まほろば』というアルバムを作ることによって、新しいページが開いた感じですね。次もおもしろいアルバムが作れそうな予感がしております。

──人間椅子はこの先をどのように見据えていますか？

和嶋：たぶん60歳になったら、僕もメンバーもまた違う感じになってると思うんです。音楽に新鮮に取り組めるんじゃないかな。次はもしかしたら、すごくゴリゴリのリフ全開のものになるのかもしれないし、暗いテーマをやるかもしれない。とにかく、これからの活動に繋がるアルバムが作れたなというのが現在の感想です。

──鈴木さんはどんなライヴにしたいですか？

鈴木：アルバムができた直後は、必ず新曲を全部やりたくなるんですけど、そればかりだと辛いライヴになりますよね。定番曲とレアな古い曲と新曲をバランスよく組んでツアーに臨みたいと思います。ライヴに行ってよかったなと思うのって、なんだかんだ言って、セットリストだと思うんですよ。“うーん、このセットリストは素晴らしい”と思わせるようなツアーになるように、これから3人で考えます。

──今後については？

鈴木：その先のことはその先で考えますけど、コロナ禍であまりできなかったアルバム『苦楽』や『色即是空』の曲を混ぜて、来年もライヴをたくさんやるでしょうね。その後、“もう飽きたな”となって、また新譜作りに取り組もうという気になる。僕らは飽きるのが早いんですよ（笑）。今後もきっと、その繰り返しだと思います。

──では、ノブさんはいかがでしょう？

ナカジマ：『まほろば』の新曲たちを大事に丁寧に、皆さんの前で発表できるように、練習をいっぱいします。俺は個人練習もいっぱい入ろうかなと思ってますよ。ふたりが言ったように、来てくれた人が本当に喜んでくれるライヴにしたいですね。それで、来年は3人とも60歳になるんですけど、これからは健康管理も大事。そういうことも少しずつ考えながら、まだ行ったことのないところに行きたいですね。

