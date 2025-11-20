紅白歌合戦初出場を決めたあのボーカルダンスユニットに助けを求めてみませんか？『M!LKじゃん！』がお悩みを募集中！
こんにちは！ABCテレビPR部員です。
みなさん忙しい日々の中、いろんな悩みを抱えながら過ごしているんじゃないかなと思いますが…そんな時にぴったりな番組があるんです！
それは、10月28日（火）からABCテレビ（関西ローカル）でスタートした『M!LKじゃん！』。ダンスボーカルグループM!LKによるABCテレビ初の冠番組。メンバー5人が自ら街へ繰り出し、悩みを抱える人たちを笑顔にしていきます！
これまで、戸越銀座商店街、自由が丘、番組スタッフのお悩み編、江の島…と4回の放送を終えたところですが、個性豊かなメンバーそれぞれの得意分野を活かして大奮闘中！
番組公式ホームページでは、みなさんからのお悩みも随時募集しています。M!LKに助けを求めてみませんか？もしかしたら、あなたの悩みが番組で取り上げられ、メンバーが解決に乗り出してくれるかも！！
次回11月25日（火）放送回では、前週に引き続き、湘南・江の島でお悩み解決に奮闘します！
どんな小さな悩みにもガチで向き合うM!LKメンバー。
アーティストとしての魅力に加え、等身大の彼らが街の人々と触れ合いながら成長していく様子が楽しめる『M!LKじゃん！』は、毎週火曜深夜1時39分～放送中（関西ローカル、TVer・ABEMAで見逃し配信、FODで先行配信）です。
M!LKの新たな一面が見られるこの番組をお見逃しなく！
▼執筆者プロフィール
PR部員A元…昨年念願の焚き火デビューをし、今年もこれから焚き火シーズンに向けてワクワクしていたのですが、最近のクマ出没情報におびえ、新たな趣味を見つけなければと悩んでいます…