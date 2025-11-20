活動を休止していたAぇ! groupの草間リチャード敬太さん（29）が20日、所属事務所の公式サイトでグループからの脱退を発表しました。

公式サイトによりますと、草間さんは20日、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことを報告。続けて、「本人と深く話し合った結果、所属するAぇ! groupから離れることとなりました」と発表しました。

草間さんの今後については、引き続き契約タレントしての活動は続けていくとしています。Aぇ! groupは、これから4人で活動していくということです。

捜査関係者によりますと、草間さんは10月4日の早朝、東京・新宿のビルの出入り口付近で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕。その後、釈放され略式起訴されていました。

草間さんは2009年に事務所に入所。ジュニアとして15年活動した後、2024年にAぇ! groupとしてメジャーデビューしました。

■草間リチャード敬太 コメント全文

応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様へ

この度は、このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、

また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません。

Aぇ! groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、

何よりも苦しく悔しくてたまりません。

今回、事務所との話し合いの中、結論として『Aぇ! group』を脱退することにしました。

応援してくださっているファンの皆様、信じて声を届けてくださっていたファンの皆様に悲しい思いをさせてしまい本当に申し訳ございません。

一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です。

これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。

心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります。

これからも変わらずAぇ! groupを応援してくださいますようお願い申し上げます。

改めまして、この度は本当に申し訳ございませんでした。

草間リチャード敬太