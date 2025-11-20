大分市の大規模火災は発生から3日目を迎えましたが、いまだ鎮火には至っていません。ただ、離島の火災以外は鎮圧状態になったということです。現在の状況を大分市佐賀関から伝えてもらいます。

現在、住宅地のあたりは鎮圧状態になったということで、1日取材をしましても、住宅地からの煙はほとんどみられませんでした。ただ、停電は続いていて、電力会社の関係者とみられる人たちが電柱で作業する姿がみられます。

火元とみられる住宅付近では20日、警察や消防による実況見分も行われていました。

消防団の方によりますと、住宅地のあたりは火はほとんどないが、山のほうにはまだ火が残っているということで、そちらの対応にあたっているということです。このあたりは道が狭いので、人や消防車両がなかなか進めず消火に時間がかかっているということでした。

――避難されている住民のみなさんは、何が必要とおっしゃっていましたか？

自宅の様子をみに戻られた方に話を聞きました。「まずは、何よりも自分の住んでいた家の安全を確認したい」ということでした。

そして、「着ていた服のまま避難をしたので、新しく着替える下着や服がほしい」という声、さらには、持病がある方は「薬を持って外にでることができなかったので、薬の補充をしたい」ということでした。「普段から何が起きるかわからない、避難する準備をしておくべきだった」という声も聞かれました。

――佐賀関は港町ですが、漁業への影響はどうなのでしょうか？

消防団員であり、普段はこの佐賀関で漁師をされているという方にお話を聞くことができました。

漁に関しては特別な規制はないということで、普段通り漁は行えたということです。ただ、山の裏に船をとめているそうなんですが、今回の火災でその船にすすが飛び、真っ黒になったということで、すすを洗ってから漁にでたそうです。

生計を立てるために漁にでなければならなかったということなんですが、早朝から漁にでて昼すぎに戻ってきて、着替えだけして、また、消防団の活動へと戻っていかれました。「体力的にはしんどいけれど、いまはがんばるしかない」ということでした。

発生から間もなく丸2日を迎えますが、いまも消火活動や復旧作業が懸命に続けられています。