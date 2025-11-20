東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして10月4日に逮捕され、活動を休止しているAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）がグループを脱退すると20日、所属する「STARTO ENTERTAINMENT」が発表した。同日、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことも発表された。

同社の公式サイトでは、「応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様へ」と題した草間のメッセージを掲載。「この度は、このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません。Aぇ!groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません」と思いをつづった。

「今回、事務所との話し合いの中、結論として『Aぇ!group』を脱退することにしました」と脱退を発表。「応援してくださっているファンの皆様、信じて声を届けてくださっていたファンの皆様に悲しい思いをさせてしまい本当に申し訳ございません」と続けた。

「一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」と心の病に苦しんでいることを告白。「これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります」とした。

「これからも変わらずAぇ!groupを応援してくださいますようお願い申し上げます。改めまして、この度は本当に申し訳ございませんでした。草間リチャード敬太」と締めくくった。

草間は10月4日午前5時40分ごろ、新宿区新宿2丁目のビル1階エントランス付近で下半身を露出したとして、警視庁四谷署に逮捕。その後東京地検は勾留請求をせず、在宅のまま捜査が進められた。東京区検は今月13日に略式起訴していた。