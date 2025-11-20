韓国の大ヒットドラマ「私の夫と結婚して」で“ゴミ夫”として一躍話題となった俳優のイ・イギョン（３６）に対し、あるネットユーザーがオンライン上でＤＭをやりとりしたと暴露。イ・イギョン側は「事実無根」として、法的対応を予告していた。

その後、噂を広めたという人物が「いたずらでやった」と捏造（ねつぞう）を認め謝罪したと伝えられたが、一転して「事実だった」と反発し、その後アカウントを削除して混乱を招いていると１９日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。

記事によると、該当人物はＳＮＳで「告訴されたり、お金を払わされたりするかもしれない。私と家族に負担をかけると思い、怖くなって全てが嘘だと言った」「私が公開した証拠は、全て本物だ」と主張したという。

そして「再び事を大きくしたくない」としながら「もし、ほかに被害者の方がいらっしゃれば、その方たちの勇気がＡＩ（自作自演）だと誤解され、被害を受けるかもしれないと心配になり、こうして申し上げている」と伝えたとした。

一連の投稿後、該当人物はアカウントを非公開に切り替え、後に削除。この事態に、現地のネットユーザーたちは「一体何が本物の証拠なの」「これで何度目の削除か」などの反応を見せている。

イ・イギョンはこの件が報じられた後、レギュラー出演していたバラエティー「遊ぶなら何する？」から降板、新ＭＣを務めることが決定していた「スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた」も白紙となった。どちらも直接的原因とは言及されていないが、現地メディアは少なからず影響しているだろうとみているとした。