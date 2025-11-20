東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして10月4日に逮捕され、活動を休止しているAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）がグループを脱退すると20日、所属する「STARTO ENTERTAINMENT」が発表した。草間は1年ほど前から「心の病」を患っていることを公表し、今後は療養に専念する。

草間は脱退について「1年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることで皆の足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」とコメントした。退所はせず、STARTO社の契約タレントとして活動していく。

草間は10月4日午前5時40分ごろ、新宿区新宿2丁目のビル1階エントランス付近で下半身を露出したとして、警視庁四谷署に逮捕。その後東京地検は勾留請求をせず、在宅のまま捜査が進められた。東京区検は今月13日に略式起訴した。

草間は今後について「自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆さまにお目にかかれるよう努力してまいります」とつづった。事務所は「本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます」とした。逮捕後に、草間と事務所が話し合いを進める中で、脱退し療養に専念することが決まったという。

Aぇ！groupは19年2月に結成し、24年5月に「《A》BEGINNING」でCDデビュー。関西ジュニア時代の23年12月にコンプライアンス違反により福本大晴（26）が脱退していた。

◇草間 リチャード 敬太（くさま・りちゃーど・けいた）1996年（平8）1月11日生まれ、京都府出身の29歳。米国人の父と日本人の母を持つハーフ。ミュージカル「tick， tick...BOOM！」、テレビ朝日ドラマ「PJ 〜航空救難団〜」などに出演。1メートル69、血液型B。