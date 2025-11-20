Aぇ! group草間リチャード敬太、グループ脱退発表 心の病の療養専念へ【発表・コメント全文】
【モデルプレス＝2025/11/20】Aぇ! groupの草間リチャード敬太が、11月20日付けでグループを脱退したことがわかった。同日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトにて発表された。
同社は「本日11月20日、弊社契約タレント 草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことをご報告いたします」とし、「この度は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます」と謝罪。今後について、「草間リチャード敬太の今後の活動ですが、本人と深く話し合った結果、所属するAぇ! groupから離れることとなりました。しかしながら、リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります」とした。
また、合わせて草間のコメントも掲載され、草間は「この度は、このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません」と謝罪し、「Aぇ! groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません」と思いを吐露。「一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」と“心の病”を公表し、「これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります」と伝えた。
草間をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを伝えた。
草間は1996年1月11日生まれ、京都府出身。2009年に現在の事務所に所属し、2019年に正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉、そして福本大晴とともにAぇ! groupを結成。2024年5月にAぇ! groupとしてCDデビューを果たした。個人では日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」に出演しているほか、2025年にはテレビ朝日系ドラマ「PJ 〜航空救難団〜」にレギュラー出演。2026年1月にはグループで主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」の公開を控えていたが、現在は公開の延期が発表されている。
Aぇ! groupでは2023年末、福本大晴がコンプライアンス違反のため事務所とのマネージメント契約を解除し脱退。草間は、グループ2人目の脱退となる。（modelpress編集部）
