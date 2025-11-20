再びクマによる人への被害が発生しました。

【画像】女性が襲われた現場

山形県尾花沢市できのう７７歳の女性がクマに襲われ、顔や腕などにケガをしました。

柿の木の上にのぼっていたクマが、木の下にきた女性を襲ったとみられています。

倉内奈津美 記者「午後５時を過ぎ、あたり一面暗くなっている中、当時、女性はこの柿の木の下にいました。すると、柿の木の上から何か落ちてくるような物音を聞いたと言います。その正体は、クマでした」

食い荒らされたような柿に、クマのものとみられる足跡も確認できます。

きのう午後５時２０分ごろ尾花沢市北郷の民家から「家族がクマに襲われた、血が出ている」と、警察に通報がありました。

襲われたのは近くに住む７７歳の女性で、顔や右うで、右足にケガをし、病院に搬送され現在も治療を受けていますが、命に別状はないということです。

女性が襲われたのは民家近くの柿の木の下でした。

■「雪が落ちてきたと思った」

女性の家族によりますと襲われた当時は雪が降っていて、女性は「木の上から雪が落ちてきたと思った」と話していたということです。

状況から、柿の木の上にいたクマが下に降り、女性を襲った可能性があるとみられています。

家に逃げ込んだ女性は、鼻や口元などにクマに咬まれた痕があったほか右腕と右足をひっかかれ、出血していたということです。

襲われた女性の家族「救急車が来て診てくれた時に見たので、結構（傷が）深いなと思った」

クマは体長１メートルほどと見られていて、警察が現場にかけつけた時にはすでにいなくなっていました。

■数日前から...

家族によりますと、現場近くでは数日前からクマのものと思われる鳴き声が聞こえたり、柿の木を揺らすクマの姿が目撃されていたということです。

襲われた女性の家族「どこ見てもみんな柿がいっぱいなってるものだから、それを全部処分するわけにもいかないと思う」

猟友会はきょう午前９時すぎに、柿の木の下に箱ワナを設置し、クマの捕獲を試みています。

県内では今年クマに襲われるなどしてケガをした人はこの女性を含め１３人にのぼります。

■親子とみられるクマが緊急銃猟で駆除

きょうは各地でクマが目撃されています。寒河江市白岩では午前７時前、箱ワナに子グマがかかっているのが確認されました。

ワナの周辺には親グマとみられる個体もいたということです。

近くには住宅や小学校があることなどから市は緊急銃猟を判断し、午前９時頃、２頭は駆除されました。

また新庄市でも民家近くの柿の木にクマが上っているのが確認され、市や警察が追い払いを行いました。

このほか、米沢市や上山市でもクマが目撃され、各地で警戒が続いています。