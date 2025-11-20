　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　53(　　　53)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　13(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 122(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 736(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 700(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　29(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 459(　　　10)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 449(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1066(　　1066)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1500(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1500(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 435(　　 435)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3286(　　1920)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　94(　　　76)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 106(　　　88)
日経225ミニ　 　12月限　　　 99734(　 41208)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 957(　　 407)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　22(　　　10)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1134(　　 520)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　29(　　　11)
日経225ミニ　 　12月限　　　 64689(　 30433)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 299(　　　61)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　18(　　　 8)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 125(　　 125)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6006(　　6006)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 157(　　 157)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 2(　　　 2)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 955(　　 955)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　55(　　　55)
日経225ミニ　 　12月限　　　 29672(　 29672)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 134(　　 134)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

