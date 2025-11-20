主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月20日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 53( 53)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 122( 0)
TOPIX先物 12月限 736( 0)
3月限 700( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 29( 0)
TOPIX先物 12月限 459( 10)
3月限 449( 0)
日経225ミニ 12月限 1066( 1066)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 1500( 0)
3月限 1500( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 435( 435)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3286( 1920)
3月限 94( 76)
TOPIX先物 12月限 106( 88)
日経225ミニ 12月限 99734( 41208)
1月限 957( 407)
2月限 22( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1134( 520)
3月限 29( 11)
日経225ミニ 12月限 64689( 30433)
1月限 299( 61)
2月限 18( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 125( 125)
3月限 9( 9)
日経225ミニ 12月限 6006( 6006)
1月限 157( 157)
2月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 955( 955)
3月限 55( 55)
日経225ミニ 12月限 29672( 29672)
1月限 134( 134)
2月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
