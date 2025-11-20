主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月20日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3796( 1839)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 1967( 1221)
日経225ミニ 12月限 8731( 8705)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 750( 552)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1209( 0)
TOPIX先物 12月限 1243( 406)
3月限 500( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1801( 1702)
TOPIX先物 12月限 5292( 1192)
3月限 3800( 0)
日経225ミニ 12月限 4219( 4071)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 600( 0)
TOPIX先物 12月限 837( 237)
3月限 200( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 5020( 5020)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5965( 3892)
3月限 111( 99)
TOPIX先物 12月限 943( 503)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 12月限 134413( 53581)
1月限 1251( 381)
2月限 51( 31)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1738( 982)
3月限 31( 15)
日経225ミニ 12月限 70206( 38012)
1月限 710( 398)
2月限 25( 25)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 24( 24)
日経225ミニ 12月限 8048( 8048)
1月限 264( 264)
2月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1627( 1627)
3月限 84( 84)
日経225ミニ 12月限 36695( 36695)
1月限 192( 192)
2月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3796( 1839)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 1967( 1221)
日経225ミニ 12月限 8731( 8705)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 750( 552)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1209( 0)
TOPIX先物 12月限 1243( 406)
3月限 500( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1801( 1702)
TOPIX先物 12月限 5292( 1192)
3月限 3800( 0)
日経225ミニ 12月限 4219( 4071)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 600( 0)
TOPIX先物 12月限 837( 237)
3月限 200( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 5020( 5020)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5965( 3892)
3月限 111( 99)
TOPIX先物 12月限 943( 503)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 12月限 134413( 53581)
1月限 1251( 381)
2月限 51( 31)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1738( 982)
3月限 31( 15)
日経225ミニ 12月限 70206( 38012)
1月限 710( 398)
2月限 25( 25)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 24( 24)
日経225ミニ 12月限 8048( 8048)
1月限 264( 264)
2月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1627( 1627)
3月限 84( 84)
日経225ミニ 12月限 36695( 36695)
1月限 192( 192)
2月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース