　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3796(　　1839)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1967(　　1221)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8731(　　8705)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 750(　　 552)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1209(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1243(　　 406)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1801(　　1702)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5292(　　1192)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3800(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4219(　　4071)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 600(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 837(　　 237)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 200(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5020(　　5020)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5965(　　3892)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 111(　　　99)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 943(　　 503)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　12月限　　　134413(　 53581)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1251(　　 381)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　51(　　　31)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1738(　　 982)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　31(　　　15)
日経225ミニ　 　12月限　　　 70206(　 38012)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 710(　　 398)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　25(　　　25)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　24(　　　24)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8048(　　8048)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 264(　　 264)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1627(　　1627)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　84(　　　84)
日経225ミニ　 　12月限　　　 36695(　 36695)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 192(　　 192)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース