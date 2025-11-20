Ë¾ºÎ¶¡Ý¹â°Â¤ÎÁÔÀä·ãÆ®¤Ë´ÛÆâÁûÁ³¡¡µ´¤Î·ÁÁê¤ÇÄ¥¤ê¹ç¤¦¡¡Ë¾ºÎ¶À©¤¹¤âºÇ¸å¤Ë¥À¥á²¡¤·¡¡·©Àî¿³È½Ä¹¤«¤é¸ýÆ¬Ãí°Õ¼õ¤±¼Õºá¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦£±£²ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£°Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡²£¹ËË¾ºÎ¶¤Ï¹â°Â¤È¤Î·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Æ£²ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡¢´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤â£²ÇÔ¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢Âçº®Àï¤ÎÃæ¤ÇºÇ½ªÈ×¤Î£³Æü´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Þ¤ï¤·¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¹â°Â¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤ËË¾ºÎ¶¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£µ´¤Î·ÁÁê¤ÇÄ¥¤ê¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤·±þÀï¡£·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¹â°Â¤òÅÚÉ¶³°¤ØÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤ä¥À¥á²¡¤·µ¤Ì£¤È¤Ê¤ê¡¢´ÛÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê´é¤òÄ¥¤é¤ì¤Æ¡Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤êÊÖ¤¹´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¹â°Â¤òÅÚÉ¶³°¤ØÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤ä¥À¥á²¡¤·µ¤Ì£¤È¤Ê¤ê¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¤Ï·©Àî¿³È½Ä¹¡Ê¸µ¾®·ë¶×°ðºÊ¡Ë¤«¤é¸ýÆ¬Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¡¢¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Î£È£ËÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤·¤¿¶×É÷¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÁêËÐ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£µ´µ¤Ç÷¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÇ¸å¥À¥á²¡¤·µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡¢Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£ÅÚÉ¶³ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ª¸ß¤¤¤Ëµ´µ¤Ç÷¤ë¡¢¤¤¤¤£±ÈÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç°ú¤ÍÈ¤²¤ëË¾ºÎ¶¤ò¡Ö¤Þ¤Àµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ú£±£°¾¡£²ÇÔ¡ÛÂç¤ÎÎ¤¡¢°ÂÀÄ¶Ó¡¢Ë¾ºÎ¶
¡¡¡Ú£¹¾¡£³ÇÔ¡Û»þ¼ÀÉ÷