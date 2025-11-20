外国証券 先物取引高情報まとめ（11月20日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13078( 13010)
3月限 100( 100)
TOPIX先物 12月限 13034( 13034)
3月限 42( 42)
日経225ミニ 12月限 227721( 227721)
1月限 5657( 5657)
2月限 58( 58)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4867( 4839)
3月限 106( 106)
TOPIX先物 12月限 7416( 7416)
日経225ミニ 12月限 81653( 81653)
1月限 1493( 1493)
2月限 48( 48)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 165( 150)
TOPIX先物 12月限 345( 345)
日経225ミニ 12月限 559( 559)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1269( 1179)
TOPIX先物 12月限 3289( 2837)
3月限 400( 0)
日経225ミニ 12月限 1496( 1496)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 356( 356)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 1360( 1360)
日経225ミニ 12月限 9032( 9032)
1月限 106( 106)
2月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 620( 542)
TOPIX先物 12月限 3232( 983)
3月限 2255( 6)
日経225ミニ 12月限 1716( 1716)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1372( 1294)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 3371( 3371)
日経225ミニ 12月限 21486( 21486)
1月限 52( 52)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 158( 109)
TOPIX先物 12月限 347( 293)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 113( 100)
TOPIX先物 12月限 569( 569)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 89( 89)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 450( 443)
TOPIX先物 12月限 485( 485)
日経225ミニ 1月限 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
