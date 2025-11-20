　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 13078(　 13010)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 100(　　 100)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 13034(　 13034)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　42(　　　42)
日経225ミニ　 　12月限　　　227721(　227721)
　　　　　 　 　 1月限　　　　5657(　　5657)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　58(　　　58)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4867(　　4839)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 106(　　 106)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7416(　　7416)
日経225ミニ　 　12月限　　　 81653(　 81653)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1493(　　1493)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　48(　　　48)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 165(　　 150)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 345(　　 345)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 559(　　 559)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1269(　　1179)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3289(　　2837)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 400(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1496(　　1496)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 356(　　 356)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1360(　　1360)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9032(　　9032)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 106(　　 106)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 620(　　 542)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3232(　　 983)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2255(　　　 6)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1716(　　1716)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1372(　　1294)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3371(　　3371)
日経225ミニ　 　12月限　　　 21486(　 21486)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　52(　　　52)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 158(　　 109)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 347(　　 293)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 113(　　 100)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 569(　　 569)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　89(　　　89)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 450(　　 443)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 485(　　 485)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 8(　　　 8)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース