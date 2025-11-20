　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 29124(　 28101)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 108(　　 108)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 35455(　 33679)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1013(　　　13)
日経225ミニ　 　12月限　　　367695(　367695)
　　　　　 　 　 1月限　　　　8484(　　8484)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 117(　　 117)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 14129(　 13536)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 422(　　 422)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 24198(　 23031)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　39(　　　39)
日経225ミニ　 　12月限　　　194089(　194089)
　　　　　 　 　 1月限　　　　6836(　　6836)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 124(　　 124)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2175(　　1161)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1607(　　1471)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6834(　　6834)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3484(　　2258)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7933(　　3901)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3000(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5065(　　5047)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4240(　　3388)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7434(　　4779)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9781(　　9781)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　99(　　　99)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　10(　　　10)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3694(　　2478)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5404(　　5013)
日経225ミニ　 　12月限　　　 11449(　 11449)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3819(　　3687)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　31(　　　31)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7368(　　7368)
日経225ミニ　 　12月限　　　 46047(　 46047)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 140(　　 140)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1143(　　 809)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1237(　　 967)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4533(　　4533)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2136(　　 672)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5859(　　3026)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　20(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 607(　　 607)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2415(　　2415)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　63(　　　63)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース