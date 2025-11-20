外国証券 先物取引高情報まとめ（11月20日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 29124( 28101)
3月限 108( 108)
TOPIX先物 12月限 35455( 33679)
3月限 1013( 13)
日経225ミニ 12月限 367695( 367695)
1月限 8484( 8484)
2月限 117( 117)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14129( 13536)
3月限 422( 422)
TOPIX先物 12月限 24198( 23031)
3月限 39( 39)
日経225ミニ 12月限 194089( 194089)
1月限 6836( 6836)
2月限 124( 124)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2175( 1161)
TOPIX先物 12月限 1607( 1471)
日経225ミニ 12月限 6834( 6834)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3484( 2258)
TOPIX先物 12月限 7933( 3901)
3月限 3000( 0)
日経225ミニ 12月限 5065( 5047)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4240( 3388)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 7434( 4779)
日経225ミニ 12月限 9781( 9781)
1月限 99( 99)
2月限 10( 10)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3694( 2478)
TOPIX先物 12月限 5404( 5013)
日経225ミニ 12月限 11449( 11449)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3819( 3687)
3月限 31( 31)
TOPIX先物 12月限 7368( 7368)
日経225ミニ 12月限 46047( 46047)
1月限 140( 140)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1143( 809)
TOPIX先物 12月限 1237( 967)
日経225ミニ 12月限 4533( 4533)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2136( 672)
TOPIX先物 12月限 5859( 3026)
3月限 500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 607( 607)
3月限 7( 7)
TOPIX先物 12月限 2415( 2415)
日経225ミニ 1月限 63( 63)
2月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
