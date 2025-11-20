“日本庭園×筋肉”西川貴教のロケショットが話題「緑と筋肉の共演、素敵」「最高にいい仕上がり」
アーティストの西川貴教が、20日までにエックスを更新。筋肉ムキムキのソロショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】西川貴教の鍛え上げられた肉体が日本庭園と共演
SNSでは度々鍛え抜かれた美ボディが話題になる西川。今回の投稿では「明日もライブなのに謎のロケ中 ＃筋肉のある日本庭園」とつづり、パンツ一丁でポーズを決めた写真を投稿。バキバキに割れた腹筋やたくましい四肢があらわになっておりカッコいいが、場所が日本庭園なこともあって少しシュールだ。
コメント欄にはファンから「筋肉のある日本庭園て でもとてもかっこいいです」「緑と筋肉の共演、素敵」「最高にいい仕上がり」「謎の風景すぎて一瞬生成AIアートかと思いました！」などの声が集まっている。
引用：「西川貴教」エックス（＠TMR15）
