「日経225オプション」12月限プット手口情報（20日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
楽天証券 30( 30)
JPモルガン証券 12( 12)
マネックス証券 6( 6)
SBI証券 7( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
SBI証券 50( 50)
ABNクリアリン証券 46( 46)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
