「日経225オプション」12月限プット手口情報（20日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 920( 720)
JPモルガン証券 649( 649)
ソシエテジェネラル証券 165( 165)
BNPパリバ証券 52( 52)
楽天証券 51( 51)
みずほ証券 60( 20)
モルガンMUFG証券 19( 19)
ゴールドマン証券 213( 13)
SBI証券 22( 10)
UBS証券 10( 10)
ビーオブエー証券 9( 9)
松井証券 8( 8)
安藤証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
山和証券 3( 3)
シティグループ証券 1( 1)
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
JPモルガン証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 144( 144)
JPモルガン証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
BNPパリバ証券 13( 13)
松井証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
SBI証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 289( 289)
JPモルガン証券 100( 100)
バークレイズ証券 54( 54)
BNPパリバ証券 37( 37)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
楽天証券 29( 29)
SBI証券 22( 22)
松井証券 9( 9)
あかつき証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
