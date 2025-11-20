　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万8875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　40(　　40)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 920(　 720)
JPモルガン証券　　　　　　　　 649(　 649)
ソシエテジェネラル証券　　　　 165(　 165)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　52(　　52)
楽天証券　　　　　　　　　　　　51(　　51)
みずほ証券　　　　　　　　　　　60(　　20)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　19(　　19)
ゴールドマン証券　　　　　　　 213(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　10)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 9(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
山和証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　58(　　58)
JPモルガン証券　　　　　　　　　25(　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)


◯4万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 144(　 144)
JPモルガン証券　　　　　　　　 100(　 100)
ソシエテジェネラル証券　　　　　15(　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯4万9375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　43(　　43)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)


◯4万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 289(　 289)
JPモルガン証券　　　　　　　　 100(　 100)
バークレイズ証券　　　　　　　　54(　　54)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　37(　　37)
ソシエテジェネラル証券　　　　　29(　　29)
楽天証券　　　　　　　　　　　　29(　　29)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　22)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
あかつき証券　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　41(　　41)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)


◯4万9750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　46(　　46)