ºÇÂç50%OFF¡ª ½ÐÈÇ¼Ò11¼Ò¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖÆ²¾ì½Ö°ìÂçÎÌ³ä°ú¥Õ¥§¥¢¡×
·Ù»¡¾®Àâ¤Î´ú¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾®Àâ¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î·æºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿ºî²È¡¦Æ²¾ì½Ö°ì»á¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±»á¤ÎÃø½ñ200ºýÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·´©¡Ø¥Á¡¼¥à¸¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢½ÐÈÇ¼Ò11¼Ò¤¬²£ÃÇ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅÅ»Ò½ñÀÒ¥Õ¥§¥¢¡ÖÃø½ñ200ºýÌÜ´©¹ÔµÇ°¡ª Æ²¾ì½Ö°ìÂçÎÌ³ä°ú¥Õ¥§¥¢¡×¤¬³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡£ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ï150ÅÀ¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇÂç50¡óOFF¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î³ä°úÎ¨¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ²¾ì½Ö°ìÂçÎÌ³ä°ú¥Õ¥§¥¢
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë
¼Â»Ü¥¹¥È¥¢¡§Kindle¡¢³ÚÅ·Kobo¡¢honto¤Ê¤É¼çÍ×ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢
¤³¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Ê¸éº½Õ½©¤Ê¤É¡¢Æ²¾ìºîÉÊ¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¼çÍ×½ÐÈÇ¼Ò11¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢½Å¸ü¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î·Ù»¡¾®Àâ¤ä¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¶Ë¸Â¤Î¿´Íý¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾®Àâ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±ÇÁü²½¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Æ²¾ì¥ï¡¼¥ë¥É¤òºÌ¤ë¼î¶Ì¤Î150ºîÉÊ°Ê¾å¡£¤³¤ì¤é¤¬ºÇÂç50%OFF¡Ê¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢Æ²¾ì¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¿À¿ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ÎÎã¤È»²²Ã½ÐÈÇ¼Ò
¥Õ¥§¥¢¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¼Ò¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÆ²¾ìºîÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²Ã½ÐÈÇ¼Ò¡Û
Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡¢³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê¡¢²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡¢¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡¢½¸±Ñ¼Ò¡¢¾®³Ø´Û¡¢Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡¢ÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡¢ÁáÀî½ñË¼¡¢Ê¸éº½Õ½©
ÂåÉ½Åª¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥é¥¹¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¼ºí©¿ÍÁÜ¤·ÀìÌç¤Î·º»ö¤òÉÁ¤¯¡Ø·Ù»ëÄ£¼ºí©²Ý¡¦¹â¾ë¸¸ã¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢±ØÅÁ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¾ºî¡Ø¥Á¡¼¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¹ÊÔ¥·¥ê¡¼¥º¤ò°ìµ¤ÆÉ¤ß¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ²¾ì½Ö°ì»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
200ºýÌÜ¤È¤¤¤¦°Î¶ÈÃ£À®¤Èº£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢³«ºÅ¤ËºÝ¤·¡¢Æ²¾ì½Ö°ì»á¤è¤ê°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÐÈÇ¼Ò²£ÃÇ¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¥Õ¥§¥¢¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë°ìºý¤òÀ§Èó¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×
Kindle Unlimited¤Ç¤Ï127¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê
¤µ¤é¤Ë¡¢Amazon¤ÎKindle Unlimited¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é12·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Æ²¾ì½Ö°ìºîÉÊ127¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÆÉ¤ßÊüÂêÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ä°ú¥»¡¼¥ë¤Ç½êÍ¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÂ¿ÆÉ¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£2025Ç¯¤Î½©¤Ï¡¢Æ²¾ì½Ö°ì»á¤¬ÉÁ¤¯Ç®¤¤Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Â»ÜÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢Îã¡Û
Apple Books¡¢Amazon Kindle¡¢au¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹Kinoppy¡¢DMM¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢d¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡¢honto¡¢³ÚÅ·Kobo¡¢Reader Store ¤Ê¤É
°µÅÝÅª¤ÊÉ®Ã×¤ÇÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ëÆ²¾ì½Ö°ì»á¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë¡¢¡ÖÂçÎÌ³ä°ú¥Õ¥§¥¢¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¥Õ¥§¥¢¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤ª¤è¤ÓÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÇÛ¿®¾õ¶·¤Ï¡¢¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
