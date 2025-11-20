「日経225オプション」12月限コール手口情報（20日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万875円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 11( 7)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 35( 11)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万375円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 44( 24)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
楽天証券 14( 14)
マネックス証券 11( 11)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
