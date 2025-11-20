「日経225オプション」12月限コール手口情報（20日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
楽天証券 6( 6)
SBI証券 11( 5)
SMBC日興証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 92( 92)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
BNPパリバ証券 12( 12)
SBI証券 37( 9)
楽天証券 7( 7)
JPモルガン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 2( 2)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
BNPパリバ証券 14( 14)
JPモルガン証券 12( 12)
松井証券 5( 5)
SBI証券 5( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 329( 129)
SBI証券 49( 31)
JPモルガン証券 267( 19)
BNPパリバ証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
楽天証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
ゴールドマン証券 204( 4)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
