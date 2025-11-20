　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　36(　　36)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　74(　　74)
ソシエテジェネラル証券　　　　　18(　　18)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 5)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)


◯5万625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　92(　　92)
ソシエテジェネラル証券　　　　　17(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　37(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　29(　　29)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　51(　　51)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)
JPモルガン証券　　　　　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 329(　 129)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　49(　　31)
JPモルガン証券　　　　　　　　 267(　　19)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　17(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
ゴールドマン証券　　　　　　　 204(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万9875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万9625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース