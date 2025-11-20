¡ÈÎáÏÂºÇ¶¯¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¡É26ºÐ¡¢¤¤é¤á¤¤ÈÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸òºø¤¹¤ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ª
¡¡¡ÈÎáÏÂºÇ¶¯¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÀ¡ÅÄ°½Çµ¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¤Ê¤Ê¥°¥é¡×¤«¤é¡Ø´Å»À¤Ã¤Ñ¡£¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎáÏÂºÇ¶¯¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¡ÉÀ¡ÅÄ°½Çµ¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø´Å¿Ý¤Ã¤Ñ¡£¡Ù½ñ±Æ
¡¡¾®³Ø´Û¤¬¿·¤¿¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¤Ê¤Ê¥°¥é¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¾®Àâ¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¡×¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤Ë¡ÈÎáÏÂºÇ¶¯¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â
¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡¢À¡ÅÄ°½Çµ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø´Å»À¤Ã¤Ñ¡£¡Ù¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¤¤é¤á¤¤ÈÂç¿Í¤Î¿§¹á¤¬¸òºø¤¹¤ë°ìºý¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾Ð´é¡¢¾¯¤·ÇØ¿¤Ó¤·¤¿É½¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¡È¥á¥ê¥Ï¥ê¡É¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢À¡ÅÄ°½Çµ¤Î¡Èº£¡É¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤·¤¿¡£»£±Æ¤ÏËÜ¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤Î³¤¡£¤Þ¤ë¤ÇÎø¿Í¤È²á¤´¤¹µÙÆü¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÀ¡ÅÄ°½Çµ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡»£±ÆÃÏ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î1Ëç¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿³¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ¡È¤¢¤ì¤Ã¡¢¤³¤Î¾ì½ê¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡É¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£²û¤«¤·¤¯¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£»³¸ý½Ð¿È¤Ç³¤¤Î¤½¤Ð¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤È¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤À¤È´Å¤µ¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¶Á¤¤Î¡Ø´Å»À¤Ã¤Ñ¡£¡Ù¤¬26ºÐ¤Îº£¤Î»ä¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
À¡ÅÄ°½Çµ¡Ê¤¹¤ß¤À¡¦¤¢¤ä¤Î¡Ë ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡£1999Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»³¸ý¸©½Ð¿È¡£A·¿¡£¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¡¡¡Ø¾®³Ø´Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ ¤Ê¤Ê¥°¥é À¡ÅÄ°½Çµ ´Å»À¤Ã¤Ñ¡£¡Ù¤Ï¾®³Ø´Û¤è¤ê³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£²Á³Ê¤Ï1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
