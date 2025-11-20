小島よしおインスタに1歳息子登場 レアな“父親の顔”に反響
お笑い芸人・小島よしおが19日に自身のインスタグラムを更新。第1子の長男、通称「おぱぴまる」を抱っこする姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】小島よしお＆息子・おぱぴまるの2ショットにほっこり！（4枚）
小島は「昭和記念公園で紅葉」「とおぴまる」とつづり、2024年2月に誕生したおぱぴまるを抱っこして、一緒に紅葉を楽しむ様子を公開。写真の小島は、鮮やかな黄色や赤色の紅葉をバックにして、おぱぴまるを大切そうに抱っこし、ほほ笑んでいる。
インスタグラムでは久々の登場のおぱぴまるの姿に、コメント欄には「おぱぴまる見るたんびに大きなってるかわいいなあ」「よしおちゃんとおぱぴまるくんのほんとに素敵な写真と動画で気持ちがほっこりしました」「小島さんは、優しくてイイパパだなあ〜」「優しい良きパパ」「よしおさん、おぱぴまるちゃんのお洋服がおしゃれでめちゃくちゃ素敵です」といった反響が寄せられている。
引用：「小島よしお」インスタグラム（＠kojimayoshiopiya）
