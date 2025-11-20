ネオナチュラルが、ブランド人気No.1の化粧水「ヒーリングローション」をリニューアルし、2025年11月10日より販売を開始しました。

肌トラブルが増加する現代において、「足す美容」から「減らす美容」へと発想を転換。成分数をあえて削減し、より純度とやさしさを追求した処方が最大の魅力です。

ネオナチュラル「ヒーリングローション」

発売日：2025年11月10日（月）

※実店舗は11月中旬より順次

価格：3,597円（税込）

※本体価格 3,270円

容量：120mL

販売場所：ネオナチュラル本店、楽天市場店、全国の東急ハンズ、LOFT、イオン、イズミなど

「肌の悩みは増えているのに、化粧品は高機能化・多成分化していく」。そんな業界の潮流に対し、創業以来の理念である「肌に必要なものだけを届ける」という原点に立ち返って開発されたのが、新しい「ヒーリングローション」です。

長年愛されてきたアトピーや敏感肌へのやさしさはそのままに、配合成分を従来の14種から12種へと削減。リスクを減らしながら、素材の純度を高めることで、肌が本来持つ力を引き出す「引き算のスキンケア」を実現しています。

水一滴も使わない「100%自然由来」の成分

本製品のベースとなっているのは、精製水ではなく、江戸時代から「美人水」として親しまれてきた「ヘチマ水」です。

岐阜県郡上市にある有機JAS認定の自社農場で、土づくりからこだわって栽培されたヘチマ水を使用し、化学成分や水さえも一切加えない「植物由来成分100%」を達成しています。さらに、今回のリニューアルでオーガニック・野生成分の比率は99.8%まで高められました。

厳選された12種の植物成分

成分数を絞り込むことで、一つひとつの素材が持つ力がよりダイレクトに肌へ届く設計となっています。

【全成分（12種）】

ヘチマ水、ゲットウ葉水、ダマスクバラ花水、アロエベラ液汁、ローズマリー葉エキス、ドクダミエキス、ヘチマ果実エキス、テンニンカ果実エキス、コメ発酵液、ユキノシタエキス、ビワ葉エキス、クエン酸

※クエン酸を除くすべての成分が、オーガニックまたは野生植物由来です。

肌への負担を極限まで減らし、自然の恵みを真っ直ぐに届ける、ネオナチュラル「ヒーリングローション」リニューアルの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オーガニック成分99.8%へ！ネオナチュラル「ヒーリングローション」 appeared first on Dtimes.