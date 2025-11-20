生花のように芳醇でエレガントな香りが楽しめる！ハーバー研究所「ローズスクワラン」

株式会社ハーバー研究所が、ロングセラー美容オイル「高品位『スクワラン』」にローズの天然精油をプラスした「ローズスクワラン」を数量限定で発売します。

たった1滴で肌の潤いを守る手軽さはそのままに、生花のように芳醇でエレガントな香りが楽しめる、冬のスキンケアにぴったりのアイテムです。

ハーバー研究所「ローズスクワラン」

発売日：2026年1月5日（月）

販売場所：通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）、全国のショップハーバー

容量・価格：

・15mL：1,650円（税込）

・30mL：2,970円（税込）

※数量限定のため、なくなり次第終了

ハーバーの代名詞とも言えるスクワランオイルに、希少な天然ローズ精油（ダマスクバラ花油）を配合した「ローズスクワラン」が登場します。

オイルとは思えないほどサラリとした感触で、角質層のすみずみまで素早く浸透。化粧水の後にわずか1滴なじませるだけで、水分と油分のバランスを整え、キメの整ったふっくらもちもち肌へと導きます。

希少な「ダマスクローズ」を贅沢に使用

本商品の最大の特徴は、その高貴な香りです。

使用されているのは、「香りの女王」とも呼ばれるダマスクローズの天然精油。この精油は、わずか1キログラムを生産するために約4トンもの花弁を必要とする非常に希少なものです。

合成香料ではなく天然精油を使用しているため、香りが強すぎず、自然でやさしいのが魅力。まるで生花に包まれているかのような優雅な香りが、毎日のスキンケアタイムをリラックスタイムへと変えてくれます。

肌へのやさしさを追求した「無添加主義」

ハーバー研究所は創業以来、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫いています。

この「ローズスクワラン」も例外ではなく、防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は一切使用されていません。乾燥などの外的刺激から肌を守りながら、バリア機能をサポートしてくれるため、敏感になりがちな冬の肌にも安心して使用できます。

香り高い1滴で乾燥シーズンの肌を包み込む、ハーバー研究所「ローズスクワラン」の紹介でした。

