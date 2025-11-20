◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）１週前追い切り＝２０日、栗東トレセン

ダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）が、栗東・ＣＷコースで駆けつけた戸崎圭太騎手を背に１週前追い切りを行った。

僚馬のダノンブギ（３歳１勝クラス）、ミッキーゴージャス（５歳オープン）と３頭併せ。最後方からリズム良く追走した。一杯に追われて６ハロン７８秒２―１１秒８をマークしたが、直線での反応はやや鈍く、ミッキーゴージャスに半馬身遅れ。戸崎騎手は「全体的には、まだ少し余裕があるかな」と明かしつつも、「今日負荷がかかったので、これだけの馬ですし変わってくると思います」と期待した。

前走の英インターナショナルＳは５着で、ドバイ・シーマクラシックに続く海外Ｇ１連勝はならなかった。「当日のテンションが今までと全く違っていました。返し馬から行きたがっていましたね」と戸崎騎手。「力は出し切れていないです」と反撃に燃える。

東京・芝２４００メートルは昨年に勝った日本ダービーと同じ舞台。「日本ダービーで強い勝ち方をしているし、ドバイと似たところで条件的にはいい」と適性を評価する。Ｇ１・３勝目に向け、調整のピッチを上げていく。（水納 愛美）