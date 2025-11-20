光と狂気のNEW浴体験！脳汁銭湯2025

株式会社マルハン 東日本カンパニーが、次世代ファン獲得・育成を目指す「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、異色のイベント「脳汁銭湯（のうじるせんとう）2025」を開催します。

クリエイター・アフロマンス氏がプロデュースを手掛け、大田区蒲田の「女塚温泉 改正湯」を舞台に繰り広げられる“イキすぎた光と狂気のNEW浴体験”に加え、会場限定で販売されるユニークなオリジナルグッズ全13アイテムが最大の魅力です。

脳汁銭湯2025

開催期間：2025年11月26日（水）〜12月7日（日） ※12/1（月）・4（木）は休館

開催場所：女塚温泉 改正湯（東京都大田区西蒲田5-10-5）

企画監修：アフロマンス / Afro&Co.

「脳汁銭湯2025」は、マルハン東日本が推進する「ヲトナ基地プロジェクト」から生まれた体験型イベントです。パチンコホール企業のマルハンならではの「脳汁（興奮や快感）」をテーマに、老舗銭湯を光と演出でジャックします。

企画監修には、「泡パ」や「マグマやきいも電車」など話題性豊かな企画を生み出してきたアフロマンス氏を起用。銭湯という日常空間が、非日常的なエンターテインメント空間へと変貌します。

アフロマンス監修「脳汁×銭湯」オリジナルグッズ

イベント会場では、脳汁があふれ出す体験をさらに盛り上げるオリジナルグッズが販売されます。ファッションアイテムから銭湯ならではの雑貨まで、全13種類のラインナップが登場します。

限定6着のスタジャンと「脳汁」アパレル

●脳汁銭湯スタジャン

価格：17,777円（税込）

L/XLサイズ合わせて限定6着のみという激レアアイテム。フロントには“最後の手段”による刺繍アート、袖には脳汁アイコンが施され、程よい光沢のあるナイロン生地が高級感を演出します。

●脳汁銭湯スウェット’25

価格：7,777円（税込）

昨年大人気だったスウェットが2025年版として再登場。10.0オンスのタフな生地を使用したビッグシルエットで、デイリーユースにも最適です。

銭湯を彩るユニークな雑貨たち

●脳汁桶

価格：3,333円（税込）

パチンコのドル箱をそのまま風呂桶にした名物アイテム。ピンクとブルーの2色展開で、小物入れとしても活用できます。

●脳汁サンダル

価格：3,333円（税込）

両足に「脳」「汁」の文字を大胆にプリントしたインパクト抜群のサンダル。待望の復刻アイテムです。

●脳汁ヘアクリップ

価格：1,000円（税込）

「脳汁」の2文字がそのままヘアクリップに。風呂上がりの実用性はもちろん、ユニークなギフトとしても注目です。

風呂上がりは「脳汁フード」でクールダウン

●脳ミソーダ

価格：600円（税込）

国産りんご果汁を使用したプレミアムソーダ。ほのかな甘酸っぱさと爽快な炭酸が、風呂上がりの身体に染み渡ります。

●アイス脳モナカ

価格：500円（税込）

脳みそ型のアイスを骸骨モナカでサンドした、見た目も食感もクセになる一品。火照った身体のクールダウンに最適です。

蒲田の街で繰り広げられる光と狂気の祭典、「脳汁銭湯2025」オリジナルグッズの紹介でした。

