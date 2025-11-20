下ろしても結んでも◎【40・50代】長めでもキマる「ボブ」見つけたーッ♡

結べる長さを残しながら、上品で抜け感のある印象をつくる「長めボブ」が人気！ 時間のない朝にはサッと結べるうえ、下ろしていても、シルエットにほどよい丸みをもたせたり毛先を遊ばせたりと、さまざまな雰囲気を楽しめるのが魅力です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代に似合う長めボブを厳選してご紹介します。

艶ブラウンでつくる柔らかボブ

艶やかなブラウンカラーが上品な長めボブ。レイヤーを入れて毛束を重ねることで、ふんわりとした丸みが生まれています。髪表面に軽やかな動きをつけることで、落ち着いた印象の中にも柔らかさが感じられる仕上がりに。上品さと軽やかさを両立した、大人のナチュラルボブです。

くびれシルエットでつくるくすみベージュボブ

肩ラインで外ハネに仕上げたレイヤーボブ。トップは短めにカットして丸みを出し、くびれラインを強調しています。くすみベージュの色味が柔らかく光を受けて、立体感のあるフォルムにさらに奥行きをプラス。レイヤーカットがつくり出す動きによって、自然なメリハリを楽しめるスタイルです。

ピンクブラウンの華やか外ハネボブ

艶のあるピンクブラウンが印象的な、長めの外ハネボブレイヤー。肩にかかる長さで毛先が自然にはねるようにカットされているため、ストレートでも軽やかに見えます。ワンレン風のシルエットがすっきりとした印象を与え、柔らかな色味が全体を上品にまとめています。

ボリュームUPして見えるふんわりレイヤーボブ

トップにしっかりとレイヤーを入れた長めボブスタイル。内巻きブローで自然な丸みが生まれ、ふんわりとしたボリューム感を演出します。華やかさの中に上品さを感じさせるバランスで、女性らしいやさしい印象をプラス。まとまりの良さはそのままに、レイヤーカットでつくった毛流れが、大人のこなれ感をより引き立てます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@osm1019様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里