ソフトバンク柳田悠岐外野手（37）が、20日に福岡県内で行われた選手会ゴルフに地元広島県の人気Jリーグクラブ「サンフレッチェ広島」の紫色のユニホーム姿で登場し、今宮らとラウンドした。

交流のある福岡支部所属の人気ボートレーサー・川上剛が知り合いを介して背番号「9」かつ「GI―TA（ギータ）」とバックプリントされた専用ユニホームを事前に準備。オフの突入とともに受け取ったという。さらにはパープルのハット帽に、スニーカーも同色で統一する徹底ぶりだった。芝の上で「ゴル、ゴル、ゴール！」などと叫んでいた。

「サンフレッチェ」とは日本語の「三」とイタリア語の「矢」を組み合わせた造語。「野球のように三回、振れ（三振）ってことにもつながるのか？」との問いには「いや、それは違います」と一蹴し、スルーしていた。

2年間、23年の選手会ゴルフでは黒ハット帽に全身赤色の広島カープカラーで統一していた。ここぞで不意を突き、地元愛を貫く大砲は「（18日の）納会ゴルフで着ていこうと思ったんですけど変更しました。まずは川上さんに感謝です」と、ご機嫌だった。