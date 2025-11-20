遺伝は寿命にどの程度影響するのか。生命科学者で大阪大学栄誉教授の吉森保さんは「寿命に対する遺伝の影響は25％ほどであるという研究結果がある」という――。

※本稿は、吉森保『私たちは意外に近いうちに老いなくなる』（日経BP）の一部を再編集したものです。

■老化研究が注目する「100歳以上」の方々

2023年版のWHO（世界保健機関）の発表によると、日本人の平均寿命は84.3歳で世界第1位でした。もちろん、これはあくまでも平均で、かなり長く生きられる方もいます。

老化研究で注目すべきは、100歳以上の方々です。彼らを「百寿者」と呼んでいます。100歳以上の方々は、現在9万人を超え、将来的に70万人台にまで増えるとも予測されています。

「いくら高齢化が進んでも、そんなには増えないのでは……」と思われるかもしれません。しかし、1963年には100歳以上は153人しかいませんでした。これを考えると決して大胆な予測ではないかもしれません。2007年生まれの日本人の半数は107歳まで生きるという試算もあります。

百寿者は、なぜ長く生きられるのでしょうか？

百寿者と、そうでない人の違いは何なのでしょうか？

■110歳以上の「スーパーセンチナリアン」

100歳以上の人口が増えているのなら、誰もが長生きは可能なのでしょうか？

それとも寿命は生まれながらにして決まっているものなのでしょうか？

誰もが関心を抱くこの謎にせまる老化研究を、ここでは紹介したいと思います。

慶應義塾大学医学部の百寿総合研究センターでは30年以上前から長寿研究に取り組んでいます。100歳以上の方々を直接訪ね、健康や生活の状態を調査して、健康長寿のメカニズムを解明しようとしています。2000年以降は百寿者を亡くなるまで可能な限り追跡する調査も始めました。

100歳以上を百寿者と呼ぶことは先ほど言いましたが、105歳以上を超百寿者、110歳以上を「スーパーセンチナリアン」と呼んでいます。特に長寿国の日本の特性をいかして、スーパーセンチナリアンの研究では世界で唯一、100人以上のデータを持っています。

ちなみに、日本におけるスーパーセンチナリアンは直近の国勢調査では141人で、前回調査（15年の146人）と比べてもほぼ横ばいです。百寿者が増えていても、スーパーセンチナリアンの壁は高いのです。百寿者の内、スーパーセンチナリアンになれるのは、約500人にひとりであるという調査結果が出ています。

■100歳時点でも自立した生活を送っていた

では、長寿の中でもより長生きをしている、スーパーセンチナリアンにはどのような特徴があるのでしょうか。

百寿総合研究センターの調査では、スーパーセンチナリアンは平均寿命をはるかに上回る100歳時点でも、食事や着替えなどで人の手を借りずに自立した日常生活を送っている人が多いことがわかっています。100歳時点で自立した生活を送っていた人がスーパーセンチナリアンになる確率が高いことがわかっています。

「自立」を医学的な大きな特徴からいうと、「認知機能が保たれていること」になります。

100〜104歳で亡くなった人と105〜109歳で亡くなった人、110歳以上まで長生きした人の、100歳時点での認知機能を比べても、スーパーセンチナリアンの認知機能が最も高かったといいます。

入院や、介護が必要にならず、自立して生きられる期間を健康寿命といいます。言葉は悪いですが、110歳以上と聞くと、何とか生きている印象を持った人もいるかもしれませんが、スーパーセンチナリアンは、百寿者の中でも特に健康寿命が長いスーパーエリートです。

■寿命に対する遺伝の影響は25％程度

平均寿命前後でなくなる方と百寿者を分けるものは何なのかの研究も明らかになっています。

結論から申し上げますと、遺伝の影響は決して小さくありません。

長年の研究で、長寿に先天的な影響がどれほどあるのかもわかりつつあります。

この章は、百寿センター長をかつて務めた慶應義塾大学再生医療リサーチセンターの岡野栄之教授にお話を伺っています。彼は、寿命に対する遺伝の影響は、大規模な双生児研究（特に一卵性双生児と二卵性双生児を比較する研究）の結果から、25％ほどと指摘します（遺伝的に同じである一卵性双生児の研究より）。

「25％」が大きいか小さいかは見方が分かれるかもしれませんが（私は25％も影響するのかと驚きました）、寿命と関係する遺伝子も明らかになっています。

■病気を起こす遺伝子をあまり持っていない

たとえば、百寿者には「アポリポたんぱく質E4型」（APOE4）というものを持っている人が少ないことがわかっています。この遺伝子はアルツハイマー病のリスクが高まることで知られています。

APOEには、コレステロールを溶かして血中を流れやすくする働きがあります。

4型のほか2型、3型があります。その遺伝子は両親からひとつずつ受け継ぐので、だれでもこのうちふたつをペアで持っています。

4型を持たない人（日本人の約60％は3型がふたつ）に比べて、4型がひとつあるとアルツハイマー病になるリスクは約3倍になり、ふたつとも4型だと最大15倍になります。ちなみに日本人で4型をひとつ持つ人は人口の約15〜20％前後、ふたつ持つ人は1〜2％以下といわれています。

最近の研究ではAPOE4と呼ばれる遺伝子をふたつ持っている人は、ほぼ確実にアルツハイマー病を発症し、早い年齢で症状が出るとの報告もあります。APOE4をふたつ持つ人の95％以上が、65歳までにアルツハイマー病に関連するβ-アミロイド（amyloid）というたんぱく質の髄液中濃度が異常に高くなることが示されています。

実はAPOE4のように長寿に直接関係すると予想される単一の遺伝子は多くないのですが、ほかにも糖尿病や心筋梗塞のポリジェニックファクターが百寿者には少ないこともわかっています。ポリジェニックファクターとは、病気との相関関係がある複数の遺伝子の組み合わせのことです。

百寿者はそうした、病気を起こすだろうと考えられる遺伝的素因もあまり持っていません。百寿者は遺伝子レベルでアルツハイマー病にも糖尿病にも心筋梗塞にもなりにくいことがわかっています。_

■長生きする人は「DNAのメチル化」が起きづらい

ここまでは遺伝子配列に関する話でしたが、百寿者の研究からは、エピゲノム（エピジェネティックな状態）が比較的安定している、あるいは加齢に伴う変化が少ないことも示されています。エピジェネティクスとは、DNAの配列そのものを変えることなく、遺伝子の働きを調節するしくみを指します。

吉森保『私たちは意外に近いうちに老いなくなる』（日経BP）

代表的なエピジェネティックな修飾として「DNAメチル化」があります。これはDNAの特定の部位（主にCpG配列）にメチル基（-CH 3 ）が付加され、転写因子やRNAポリメラーゼの結合が阻害されることで、遺伝子の発現が抑制される現象です。

この結果、当該遺伝子からのたんぱく質の産生が減少します（※1）。

メチル化が起こると必要なたんぱく質がつくられないので、細胞が変調を来たし、結果的に動脈硬化や糖尿病、がん、認知症など多くの病気につながります。同じ遺伝子を持つ一卵性双生児でも違う病気になったり、見た目が変わったりするのはこのメチル化が大きく関係します。

※1 Hirata T, Arai Y, Yuasa S, Abe Y, Takayama M, Sasaki T, Kunitomi A, Inagaki H, Endo M,Morinaga J, Yoshimura K, Adachi T, Oike Y, Takebayashi T, Okano H, Hirose N. Associations of cardiovascular biomarkers and plasma albumin with exceptional survival to the highest ages. NatCommun. 2020 Jul 30;11(1):3820. doi: 10.1038/s41467-020-17636-0. PMID: 32732919;PMCID: PMC7393489.

----------

吉森 保（よしもり・たもつ）

生命科学者

専門は細胞生物学。医学博士。一般社団法人日本オートファジーコンソーシアム代表理事。大阪大学大学院生命機能研究科教授、医学系研究科教授。2017年大阪大学栄誉教授。2018〜22年生命機能研究科研究科長。大阪大学理学部生物学科卒業後、同大学医学研究科博士課程中退、私大助手、ドイツ留学ののち、1996年オートファジー研究のパイオニア大隅良典氏（2016年ノーベル生理学・医学賞受賞）が国立基礎生物学研究所にラボを立ち上げたときに助教授として参加。2019年紫綬褒章受章、他受賞多数。著書に『LIFE SCIENCE（ライフサイエンス） 長生きせざるをえない時代の生命科学講義』（日経BP）、『生命を守るしくみ オートファジー 老化、寿命、病気を左右する精巧なメカニズム』（講談社）他。

----------

（生命科学者 吉森 保）