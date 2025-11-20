スバル「新スポーツカー」がスゴい！ 旧車風“赤いSTIロゴ”＆金ホイール×専用カラー「E WRブルー」がサイコー！ 「Z型」デザインが斬新な「パフォーマンスE STI」公開！

旧車風“赤いSTIロゴ”＆金ホイール×専用カラー「E WRブルー」がサイコー！

「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開されたスバル「Performance-E STI concept（パフォーマンスE STIコンセプト）」は、「Everyday Supercar」というコンセプトを掲げています。ひと言でいえば、バッテリーEV（BEV）時代を見据えたデザインスタディモデルです。

BEVだからこそできる運動性能と実用性の両立をテーマ。スバルのゼネラルデザインディレクターである今井真一氏にお話を伺うことができました。

スバル「Performance-E STI concept」

同氏は、量産車ではかつて、4ドアセダンの「インプレッサG4」や北米向け3列シートSUV「アセント」などのデザインを手がけ、その後は先行開発でアメリカに駐在し、スバルデザインの全体を統括されています。

スバルは「安心と愉しさ」を大切にしていますが、「安心」の表現として、まずは居住性や視界など、人中心の考え方をしっかりと織り込むことが前提だったそうです。そのうえで、STIのヘリテージを織り込み、スバルのパフォーマンスをより高める表現を狙ったとのこと。

パフォーマンスE STIコンセプトのヘリテージの表現は、フロントのSTIのロゴが入った部分、過去のクルマでいえばフォグカバーがあったところを、空力を目的にカバー（ロアグリル両サイドの、大型スポイラーのような形状）。レーシングカーや特別仕様車などで仕立ててきた表現をBEVとしてよりモダンに、空力を絡めて具現化しました。

また、フロントでは、ボンネットフード先端を低く抑えた形状が目を惹きます。こちらも空力を意識した造形です。

一方で、BEVは、床下に電池を配置するためキャビン自体が厚くなりがちで、フード全体はじつは低くしていないそうです。空力性能を重視すると、リアが高くなるため、フードの高さもバランスされてデザインされました。

2つめのポイントは、サイドで最も目を惹くゴールドのホイール。機能表現として空力に効くエリアにカバーを付けるとともに、ゴールドでペイントされています。性能とSTIのヘリテージを同時に表現したそうです。

STIを象徴する大きなリアウイングも目を惹きます。EVですので航続距離を意識した空力性能を追求。通常は、大きな羽が横渡しされていますが、今回は採用されませんでした。

航続距離を延ばすシルエットを作りつつ、いかにリフト（揚力）を抑えるのか、というのがポイントだったそうです。

さらに、大型リアウイングの下にある小さなリアウイングも航続距離とパフォーマンスの向上を担っていて、空力チームと練られた結果の造形としました。

また、ボディカラーは「E WRブルー」という専用色を採用。見せたかった造形を表現できるカラーを開発したそうです。とくに、サイドドアの後ろ下がりのリフレクション（反射や映り込みの意味）が重要で、このリフティングがないとサイドの表情が乏しくなってしまいます。

このドアのリフレクションは、通常であれば、後ろ上がりにデザインするところを後ろ下がりにおり、リアタイヤのセンターに向かって入るように陰影が入っています。リアフェンダーの前側もホイールセンターに入るように陰影が配されていて、硬い塊の中に躍動感をもたらしています。

さらに、フロントクォーターから見たときに、すごく腰の据わった造形に見えるのもポイント。上側を中に入れることで、リアフェンダーも自然に出るため、4WDらしさをしっかりと表現したそう。

「Z」の字を描いたようなサイドビューは、市販車などではやらない造形だと言い、まさにここも今後のプロダクトに反映していくためのデザインスタディになっています。

今回、室内は非公開でしたが、理想の運転姿勢と毎日乗れるスポーツカーとして、人を中心としたパッケージングが盛り込まれました。

パフォーマンスの面では、「SUBARU GLOBAL PLATFORM（SGP）」を超える動的質感、低いフードと大径タイヤの装着を可能にする新世代サスペンションなどの搭載が想定されています。

※ ※ ※

BEVはキャビンが厚くなりがちという課題に対し、空力とデザインの両面からスバルらしい提案を示したパフォーマンスE STIコンセプトは、同社が電動化時代に送り出す「Everyday Supercar」の姿を具体的にイメージさせる、期待感に満ちた一台と言えるでしょう。