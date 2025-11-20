シリーズでお伝えしている「食と農の現在、そして未来」です。最終回は、消費者団体の役員を務めながら小国町の山間で雑穀づくりにいそしむ女性にスポットを当てます。



山々に囲まれた小国町大石沢。ここで夫とともにおよそ5ヘクタールの田んぼで減農薬のコメなどを栽培している山口ひとみさん（67）。この日は、収穫したコメの精米作業です。



コメや雑穀を生産 山口ひとみさん「これは雪若丸。うちは精米ができるので五分づき（ぬかを5割取り除いたコメ）だったり食べてくれる人の好みに応じて精米したりしたものを送る」





鳥取県生まれの山口さんは、東京のリクルート会社に就職しました。山口さんを小国町に引き寄せたのは雑穀との出会いです。山口ひとみさん「元々東京で仕事をしていたがストレスとか残業で体調を崩したときに雑穀と出会って雑穀を料理する人たちと一緒に仕事するようになった。39歳で小国町に移住後、コメ作り農家の夫と出会い結婚しました。山口ひとみさん「お料理するために小国に来たのがきっかけで嫁ぐことになり、その意味では雑穀はすごく大好きな食材」山口さんは自宅近くの畑で雑穀を作っています。山口ひとみさん「ことしはたかきびが高温少雨で実らない。全滅だった。もちきびは結構取れたので何とか皆さんに食べていただこうと思う」小国町のような山に囲まれるなどし地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域を「中山間地域」といいます。国の進める大規模化は成立せず、コスト削減は難しい地域です。中山間地域の人口は日本全体の1割程度ですが、それでも、農地や農業産出額はいずれも、全体のおよそ4割を占めています。国の「中山間地等直接支払制度」。担い手の確保や荒れた田畑の復旧を条件に農地の広さなどに応じた補助を行っています。山口さんも補助金をフルに活用しています。しかし、直接支払制度の協定数は減少傾向です。要因は、担い手やリーダーの高齢化などです。クマやイノシシなどによる獣害への恐怖感から営農をあきらめる人も増えています。山口ひとみさん「山から出てくる水の管理は中山間地が一番担っている。大規模化だけを進めて中山間地は無くてもいい効率化だけを追求したときに大規模農業もできなくなってしまうのではないか」山口ひとみさん「精米したてはおっぱいのにおいがすると私は思っている。新米の時ね。甘い香りがする」山口さんは、現在、コメや雑穀の加工品などを消費者に直接届ける法人を運営しています。そして、生活クラブやまがた生活協同組合の理事も務めています。山口ひとみさん「なんとなく稲刈り終わったらすぐ食べれると思うかもしれないが実際は乾燥機で遠赤外線で乾燥させて乾燥機が空かないと次のコメが入れられない。もみすりをして玄米にして精米しないと出荷できない」私たちの食べ物はどのように店や食卓に並んでいるのか？自分事として普通の消費者に知ってもらいたいと山口さんは考えています。山口ひとみさん「やっぱりおいしいものを一緒に食べることが一番同じ思いになれる。山形でいったら芋煮会しようとか子どもたちとわいわいしながらやれることが少しずつ広がってほしい」山形では豊かな農のすぐ近くに消費者がいます。生産者と消費者がお互いに敬意をもって分かり合うことで農と食の未来をひらきたい、山口さんは山間の村からその道を模索します。