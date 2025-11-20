新生活の質を高める豪華家電が抽選で当たる！アパマンショップ「新生活住まい応援キャンペーン」

APAMAN株式会社が運営する「アパマンショップ」にて、2025年11月20日（木）より「新生活住まい応援キャンペーン」が開始されました。

期間中にお部屋探しのために来店、またはオンライン接客を利用するだけで、新生活の質を高める豪華家電が抽選で当たる、新生活準備中の人にとって見逃せない企画です。

アパマンショップ「新生活住まい応援キャンペーン」

開催期間：2025年11月20日（木）〜2026年3月31日（火）

対象店舗：全国のアパマンショップ

参加条件：期間中にお部屋探しを目的として来店、またはオンライン接客を利用した方

賃貸住宅仲介業において店舗数・契約数ともにNo.1の実績を誇るアパマンショップが、これから新生活を始める人々を強力にバックアップします。

本キャンペーンのテーマは「新生活の質を劇的に高める」こと。最新の高機能家電から、日々の暮らしを豊かにする実用的なアイテムまで、幅広い賞品が用意されています。参加条件は契約だけでなく、お部屋探しのための「来店」や「オンライン接客」の利用も対象となるため、これから物件探しを始める段階の人でも気軽に参加可能です。

欲しいものが必ず見つかる「選べる」豪華賞品

キャンペーンの最大の魅力は、当選した賞品を「利用者自身が選べる」点にあります。以下の3つのカテゴリから、ライフスタイルや好みに合わせて最適なアイテムを選択できます。

●プレミアム家電

新居の暮らしを一気にグレードアップする高機能モデル。

（賞品例：iRobot「ルンバ」、Dyson「空気清浄ファンヒーター」、Anker Japan「モバイルプロジェクター」など）

●人気家電

毎日の家事や自炊をラクにする、定番の使いやすさが魅力のアイテム。

（賞品例：Blueair「空気清浄機」、TOSHIBA「電気圧力鍋」、SHARP「電子レンジ」、ZOJIRUSHI「炊飯器」など）

●暮らし家電

新生活のスタートにちょうどいい、実用的でおしゃれなアイテム。

（賞品例：BRUNO「ホットプレート」「オーブントースター」、T-fal「電気ケトル」、SALONIA「ドライヤー」など）

来店不要の「オンライン接客」も対象

忙しい方や遠方への引っ越しを検討している方に嬉しいのが、「オンライン接客」もキャンペーンの対象となる点です。

店舗に足を運ばなくても、自宅からスマートフォンやPCを使ってスタッフに相談し、お部屋探しを進めることができます。移動時間や交通費を節約しながら、豪華賞品が当たるチャンスも得られるため、効率的に新生活の準備を進めたい方には特におすすめです。

理想のお部屋と憧れの家電を同時に手に入れるチャンス、アパマンショップ「新生活住まい応援キャンペーン」の紹介でした。

