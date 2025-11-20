峯岸みなみ、夫・てつや＆娘とのバースデーSHOTに反響「素敵な家族だなぁ」「おしどり夫婦」

11月19日、峯岸みなみがInstagramを更新。誕生日のお祝いショットを公開した。

【写真】夫・てつや＆娘と撮影した幸せバースデーSHOT公開

15日に33歳の誕生日を迎えた峯岸。今回の投稿では、「33歳になりました」と報告すると、ミニーマウスの被り物を被り、バースデープレートを前に笑顔を見せる写真や、夫である東海オンエア・てつやと娘と撮影した家族3ショットを公開した。

あわせて、「ママだし、妻だし、タレントだし、色々大変なことはありますがどれも楽しくやらせてもらえる日々に感謝です。」「自分だけの頑張りじゃどうにもならないことを沢山の方に支えてもらってなんとかやれています！！」「だからこそ、どれも楽しく丁寧に。続けられる範囲で頑張っていきます！！！！」などと、今後の意気込みについても明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは多くの祝福の声に加え、「素敵な家族だなぁ」「おしどり夫婦」「幸せな姿をみてほっこり」「年々可愛さが増している気がします」「何歳になっても魅力的」などのコメントも寄せられていた。

2021年5月に第1期メンバーとして加入したAKB48を卒業した峯岸。私生活では2022年8月にてつやとの結婚を報告しており、2024年7月には第1子の出産を発表した。