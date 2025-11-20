¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£±ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤¬·ÀÌó¶â£±²¯±ß¡Ü½ÐÍè¹â£µ£°£°£°Ëü±ß¤Ç²¾·ÀÌó¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¹â¶¶¾°À®»á¤é¤Ä¤±¤¿¡Ö£²£±¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â£±²¯±ß¡Ü½ÐÍè¹â£µ£°£°£°Ëü±ß¡¢Ç¯Êð£±£¶£°£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£²£±¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝ´Ý¤Ï·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¶¤³¤³¤Ç·ÀÌó½ñ¤ò¸«¤Æ¥µ¥¤¥ó¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤è¤¤¤è¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£²£±¤Ï¡¢²áµî¤ËÆ£ÅÄ¸µ»Ê»á¤äËÙÆâ¹±É×»á¤¬ÇØÉé¤¤¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏµÜËÜÏÂÃÎ»á¡¢¹â¶¶¾°À®»á¤é¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤ÎÈÖ¹æ¡£¡Ö°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¿ÈÖ¹æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÑ¤¸¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÈÖ¹æ¤È¤¤¤¨¤ÐÃÝ´Ý¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝ´Ý¤¬Âç³Ø£´Ç¯¼¡¤Îº¢¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ»ë»¡¤·¤Æ¤¤¿¿¹ÃæÀ»Íº¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¤Þ¤º¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤¬É¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Âç³Ø£´Ç¯À¸¤Î¤È¤¤«¤é£³Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤ò¤«¤Ê¤êÉ¾²Á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢Ä¹¤¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£ÃÝ´Ý¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤È¡ÖÃù¶â¤ò£µ¸Äºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤â·Ç¤²¤¿¡£¡Ö£±£°¾¡¤·¤Æ¤â£±£°ÇÔ¤·¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï£¸¾¡£³ÇÔ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¾¡¤ÁÀ±¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£