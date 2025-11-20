吉野家は、11月27日11時から、全国の吉野家店舗（一部店舗を除く）において、冬の期間限定新商品「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」の販売を開始する。ご飯の増量・おかわりは無料。テイクアウト（テイクアウトの鍋膳にはお漬物がつかない）も可能となっている。

吉野家がこの冬、渾身の自信作として送り出す麺メニュー第2弾の「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」は、牛肉、玉子、野菜、麺を濃厚なとんこつ醤油スープと共に楽しめる、新感覚の“ラーメン鍋”。ぐつぐつと煮立つ湯気から広がる、香ばしくてコク深い香り。ひと口すすると、旨みが染み出た牛肉と、スープをしっかり吸った麺が絡み合い、口いっぱいに濃厚な味わいが広がる。



「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」

また、同商品は、鍋に麺を加えて、具材とスープとともにしっかり煮込んだ「煮込みラーメン」としての食べ方、そして、スープに麺をくぐらせて、そこに玉子も絡めた「つけ麺風」の食べ方の2通りを提案しており、それぞれで異なる麺の食感、温度、味わいを楽しめる。さらに、別添の「にんにくマシマシだれ」を加えれば、パンチの効いた味変も可能。その日の気分や食べ進め方に合わせて、自分好みの一杯が仕上がる。

さらに、残ったスープにご飯を投入すれば、とんこつスープ雑炊のような、満足感のある〆のできあがり。最後の一滴まで余すことなく楽しめる。

同商品は、吉野家麺メニューの第2弾となる。牛丼、そして牛すき鍋膳で培ってきた牛肉の旨味を最大限引き出す手法と、新たな方向性としてのラーメン文化を掛け合わせ、これまでにない食べごたえと満足感を追求している。

寒さが本格化するこの季節、湯気を立てながら食べる熱々の鍋膳は、心も体も芯から温まる至福の時間を提供する。学生や若年層の空腹も満たすボリューム感、子どもとシェアをしながら家族で食卓を囲む楽しさ、そのすべてを叶える、今しか食べられない冬の逸品となっている。

［小売価格］

牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）

店内：987円

テイクアウト：969円

牛肉玉ラーメン鍋（とんこつ／単品）

※ご飯・お漬物はつかない

店内：899円

テイクアウト：883円

（すべて税込）

［発売日］11月27日（木）

吉野家＝https://www.yoshinoya.com