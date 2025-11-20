韓国の女優イム・ユナが公式Instagramを更新し、昨日11月19日に行われた第46回青龍映画賞のオフショットを公開した。

今年は、『ハルビン』のヒョンビン、『ゾンビ娘（原題）』のチョ・ジョンソク、『黒い修道女たち（原題）』のソン・ヘギョ、『破果（原題）』のイ・ヘヨン、『仕方がない（原題）』のソン・イェジンらが参加した同映画賞。『悪魔が引っ越してきた（原題）』で主演女優賞にノミネートされたイム・ユナは、映画のイメージに合った真っ赤で華やかなドレスを身に纏って登場した。

公開された写真には、ドラマ『暴君のシェフ』で共演したイ・チェミンとの2ショットや、映画『悪魔が引っ越してきた』で新人俳優賞を受賞したアン・ボヒョンと一緒に“悪魔ハート”を作って笑顔を見せる様子も。イム・ユナ自身は主演女優賞の受賞を逃したものの、人気スター賞をヒョンビン、ソン・イェジン、『ハイファイブ（原題）』のパク・ジニョンと共に受賞。花束とトロフィーを抱えて喜ぶ様子も写真に収められている。

なお今年の青龍映画賞は、人気スター賞と併せてヒョンビンとソン・イェジンが夫婦そろって主演男優／女優賞を受賞するという結果が話題に。また、最優秀作品賞は『仕方がない』、監督賞は『仕方がない』のパク・チャヌク、助演男優賞は『仕方がない』のイ・ソンミン、助演女優賞は『秘顔-ひがん-』のパク・ジヒョン、新人女優賞は『アメーバ少女たちと学校怪談：開校記念日（原題）』のキム・ドヨンが受賞した。

（文＝リアルサウンド映画部）