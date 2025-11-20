²ø²æ¤Î¸ùÌ¾¤«¡£³Î¼Â¤ËÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ä¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡¡11·î¥·¥ê¡¼¥º¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¼çÎÏ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Ï¸À¤¤²á¤®¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢»°ãø·°¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡¢°ËÅì½ãÌé¤Ê¤É¤Ï¸²Ãø¤ÊÎã¤Ç¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¤Î¤è¤¦¤ËÌµ½êÂ°¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤Î¤è¤¦¤Ë½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÇÉÔ¶ø¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢ÈÄÁÒÞæ¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢²ø²æ¤Î¸ùÌ¾¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢½½Ê¬¤Ê¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÉ®Æ¬¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢MFº´Ìî³¤½®¤À¤í¤¦¡£ÃæÈ×¤Ç¹¶¼é¤ò»Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¹¶·â¤òÄÙ¤¹°ìÊý¡¢¿×Â®¤Ê¹¶·â¤ËÅ¾¤¸¤é¤ì¤ë¡£Ä¾¶á¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¤â¡¢ÃæÈ×¤ÇÁê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤òÌ£Êý¤È¶´¤ß¹þ¤ó¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¸å¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤«¤é¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¡¢¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤ò¸«¤Ä¤±¡¢µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¹ø¤«¤é¿¬¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤¬¶¯¤¯¡¢²¼È¾¿È¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬½ÐÂ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢µåºÝ¤Î±þ½·¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤ë¡£Àï½Ñ´ã¤Ë¤âÄ¹¤±¤ë¤À¤±¤Ë¥Ñ¥¹¤Îµ°Æ»¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÁ±¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ³ÍÊª¤ÎµÞ½ê¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤è¤¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¡£µ»½Ñ¤ÏÇÉ¼ê¤µ¤¬¤Ê¤¯·ø¼Â¤À¤¬¡¢¼þ¤ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢µ±¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢¥Ñ¥¹¤ò»È¤¨¤ë¡£
¡Ö±óÆ£¤ÎÂåÌòÉÔºß¡×
¡¡
¡¡¤½¤ì¤¬ÂåÉ½¤ÎÆñÌä¤È¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º´Ìî¤ÎÂæÆ¬¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤±óÆ£¤è¤ê¤â¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢ÃæÈ×¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¤Ï¡¢FW¸åÆ£·¼²ð¡¢MFËÌÌîñ¥ÂÀ¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢DFÅÏÊÕ¹ä¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢GKÁáÀîÍ§´î¤Ê¤É¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Áª¼êÁØ¤ò³Î¼Â¤Ë¸ü¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈà¤é¤ÏÀºÅÙ¤â¶¯ÅÙ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¾¡¤Á¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¡×
¡¡
¡¡Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤¬¡¢Ãæ·ø¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Îµ¤¤â¹â¤á¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆîÌî¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÆ²¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃ±½ã¤ÊÆ°ºî¤ÎÀÅëí¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Å¤Í¤¿·Ð¸³¤Ë¤è¤ëÍî¤ÁÃå¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤¬ÂåÉ½¤Ç¤ÎÏ¢Â³»î¹çÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¼¡À¤Âå¤È¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÍ»¹ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡ü¾®µÜÎÉÇ·
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û¤³¤ß¤ä¡¦¤è¤·¤æ¤¡¿1972Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥é¥Þ¥ó¥«Âç¤ËÎ±³Ø¡£2001Ç¯¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ØÅÏ¤ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡£Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÁ´¤Æ¤òÃí¤°ÃË¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¿ôÂ¿¤¯ÉÁ¼Ì¤¹¤ë¡£¡ØÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ ¸Ø¤ê¹â¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ñÏÀ¡Ù¡¢¡ØFUTBOL¡¡TEATRO¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬·à¾ì¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅìË®½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¡£2018Ç¯£³·î¤Ë¡Ø¥é¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¡¡å«¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2020Ç¯12·î¤Ë¤Ï¿·ºî¡ØÉ¹¾å¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªÌöÆ°¤·¤¿£²¿Í¤Ë£·ÅÀ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤Ï²ÚÎï¤ÊÀèÀ©ÃÆ¤Î15ÈÖ
