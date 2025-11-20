SUPER JUNIOR・ドンヘ、“素肌ジャケット”姿であふれる色気！「24時間365日イケメン」【PHOTO】

SUPER JUNIORのドンヘが、ファンをときめかせた。

【写真】ドンヘ、名古屋満喫ショットが「イケメンすぎ」

ドンヘは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、ステージ裏で撮影したドンヘの姿が収められている。胸元が大きく開いたジャケットにフレア風パンツ、サングラスを合わせたスタイルは、トップアイドルらしい圧倒的なオーラと色気を放っている。素肌に着用したジャケットからは引き締まった肉体がのぞき、視線を奪う。

また、楽屋で撮影されたと思われる白いスーツ姿では爽やかな魅力を、水色のニットに帽子を合わせた写真ではリラックスした雰囲気ながらも変わらぬビジュアルを披露した。

この投稿を見たファンからは、「24時間365日イケメン」「本当にカッコいい」「ぜんぶすき」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ドンヘInstagram）

なお、ドンヘが所属するSUPER JUNIORは現在、デビュー20周年記念ツアー「SUPER SHOW 10」を開催中。日本では、12月13・14日に愛知・Aichi Sky Expo、2026年3月7・8日に埼玉・ベルーナドームで公演を行う予定だ。