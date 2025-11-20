高市総理の台湾をめぐる答弁に中国が反発を強める中、アメリカのグラス駐日大使はきょう、「我々はあなたたちの味方だ」と語り、日本を支持する姿勢を強調しました。

アメリカのグラス駐日大使はきょう、外務省で茂木外務大臣と面会し、日米同盟の強化に向けた協力や尖閣諸島を含む日本の防衛に対するコミットについて確認しました。

高市総理の台湾をめぐる答弁に中国が反発を強める中、グラス大使は面会後、報道陣に「総理の発言に対する中国の挑発的な発言や対応は地域の安定を損なうものだ」と批判しました。

グラス駐日米国大使

「私たちは常に、威圧やいじめ、暴力的な振る舞いがあれば指摘します。今回の件は、中国による典型的な経済的威圧です。私たちは総理や日本の皆さんの味方です」

中国の薛剣・大阪総領事がSNSで不適切な発言を行ったことについては「言語道断だ」として、今後もあらゆる場面で反論していくと強調。

さらに、中国が日本産水産物の輸入を事実上、停止したことに対し、「漁師の方々は中国への輸出再開に向けて懸命に努めてきたのに拒否された」と指摘し、「我々はあなたたちの味方だ」と繰り返しました。