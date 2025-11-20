「X降臨きたーーー！！！」美容インフルエンサー、Xを開設！ 自撮り写真に大反響「初投稿でこれは反則」
美容インフルエンサーのちゃんちゃんまるさんは11月19日、自身のX（旧Twitter）アカウントを開設。初投稿で掲載した自撮りショットが反響を呼んでいます。
【写真】“ビジュ最高すぎ”なちゃんちゃんまる
コメントでは「お嬢様、安定の可愛さですわ！」「お嬢様がXに…もう最高のタイムライン確定です… はじめましたわ〜の破壊力やばい」「かわいすぎて一瞬でタイムライン止まった…初投稿でこれは反則じゃん、冬もう負けたわ」「お声が聞こえてきそうなこのお写真、もう最高に可愛すぎて心臓が止まりそうですわ」「まぢぃか！？ビジュ最高すぎてすき 通知不可避」「X降臨きたーーー！！！ これから毎日癒されにきます」と、絶賛の声が寄せられました。
「心臓が止まりそうですわ」ちゃんちゃんまるさんは「Xはじめましたわ」とつづり、1枚の写真を投稿。白いファーのフードをかぶった自撮りショットです。とてもかわいらしく、メイクや髪の美しさも際立っています。
