美容インフルエンサーのちゃんちゃんまるさんは11月19日、自身のX（旧Twitter）アカウントを開設。初投稿で掲載した自撮りショットが反響を呼んでいます。

「心臓が止まりそうですわ」

ちゃんちゃんまるさんは「Xはじめましたわ」とつづり、1枚の写真を投稿。白いファーのフードをかぶった自撮りショットです。とてもかわいらしく、メイクや髪の美しさも際立っています。

コメントでは「お嬢様、安定の可愛さですわ！」「お嬢様がXに…もう最高のタイムライン確定です… はじめましたわ〜の破壊力やばい」「かわいすぎて一瞬でタイムライン止まった…初投稿でこれは反則じゃん、冬もう負けたわ」「お声が聞こえてきそうなこのお写真、もう最高に可愛すぎて心臓が止まりそうですわ」「まぢぃか！？ビジュ最高すぎてすき　通知不可避」「X降臨きたーーー！！！ これから毎日癒されにきます」と、絶賛の声が寄せられました。

「色んなお話しながらメイク」

同日、自身のInstagramでは「色んなお話しながらメイク」をする動画を公開していたちゃんちゃんまるさん。独特な“お嬢様”口調が人気を集めているようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)