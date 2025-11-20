自民党の税制調査会はきょう、総会を開き、来年度の税制改正に向けた議論を本格的に始めました。いわゆる「年収の壁」の引き上げや、ガソリンの暫定税率廃止に伴う代替財源の確保などが論点になる見通しです。

自民党 小野寺税調会長

「投資の促進、賃上げ、物価への対応など重要な課題について、税制面からしっかりと後押ししていくことが求められております。国民目線で開かれた税調の姿を実現するため、活発で建設的な議論をお願いしたい」

自民党の税制調査会はきょう午後、党本部で総会を開き、政府から足下の経済金融情勢、国と地方の財政状況などについて説明を受けました。

来年度の税制改正では、所得税がかかる「年収の壁」の引き上げや、与野党6党で合意したガソリンの暫定税率廃止に伴う代替財源の確保、それに自動車の取得時にかかる「環境性能割」を停止するかなど自動車関連の税制や、いわゆる「出国税」の引き上げ幅などが論点になる見通しです。

自民党と日本維新の会は年内に与党税制大綱をまとめる方針ですが、小野寺税調会長は総会後、「多くの野党の協力をいただきたい」と述べ、野党との協議を前向きに進める考えを示しました。