Hearts2Hearts、ピカチュウとじゃれ合う舞台裏ショットを公開「可愛いが渋滞してる…」【PHOTO】

ガールズグループHearts2Heartsが、キュートな舞台裏ショットを公開した。

11月19日、Hearts2Heartsの公式インスタグラムが更新され、「ピリピリした友達！どこにいるの？」というコメントとともに数枚の写真が投稿された。

公開された写真には、ポケモンの代表的キャラクター「ピカチュウ」の着ぐるみと触れ合うメンバーの姿が収められている。メンバーたちはピカチュウに抱きついたり、頬を寄せたりして無邪気な表情を見せ、ファンの心を癒した。

投稿を見たファンからは「可愛いが渋滞してる…」「みんな楽しそう！」「癒された」などのコメントが寄せられている。

なお、Hearts2Heartsが9月24日にリリースした楽曲『Pretty Please』のMVは、ポケモンの最新作ゲーム「Pokémon LEGENDS Z-A」とのコラボレーションで制作された。音楽番組「ショー！K-POPの中心」（MBC）でHearts2Heartsが同曲を披露した際には、ピカチュウをはじめとするポケモンのキャラクターがステージに登場し、話題を集めた。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められた。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。