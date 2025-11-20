20日の参議院内閣委員会で、人身売買罪の法定刑が軽すぎるのではないか、という論戦が交わされた。

【映像】12歳少女の祖母が語る胸中（マッサージ店の押収品なども）

立憲民主党の塩村あやか議員は、タイ人の12歳の少女が日本の性的マッサージ店で働かされていた事件を取り上げ、「日本は性的サービスのため小学生を人身売買している、と海外で報じられている。人身売買当事国としての受け止めは？」と質問。

木原稔官房長官は「捜査中なので一般論として申し上げると、人身取引は重大な人権侵害であるとともに深刻な国際問題。その対策は政府の重要課題の1つという認識を持っている」と答えた。

塩村議員は、「アメリカだと人身取引は量刑、最長20年から終身、イギリスは最長14年、終身刑も可、ドイツも最長15年、児童性的搾取であれば15年、韓国も最長15年」と海外の量刑を紹介したうえで、「日本は10年、万引き並みという形になっていて、人身取引が日本は万引き並みでいいのかっていう疑問がある。問題じゃないかと感じている」と指摘。そのうえで、「私たち立憲民主党は人身売買厳罰化の法案を準備している。多くの児童がわいせつ目的の人身取引の被害者になっている。加害者を適正に処罰し、人身売買の発生を抑止するため、人身売買等の法定刑を引き上げるという趣旨になっている。これ賛同していただけますでしょうか」と迫った。

木原官房長官は「議員立法ですので政府の立場として賛否は控えたいと思いますが、人身取引は重大な人権侵害であり、深刻な国際問題である。その対策は政府の重要課題のひとつであるという認識のもと、一方で、法定刑につきましては、略取、誘拐の罪の法定刑との均衡を踏まえて定められているものと承知をしており、法定刑のあり方はそうした均衡の観点から慎重に検討されるべきものと承知をしている」と答えた。

人身売買罪の法定刑は、“売り渡し”や“わいせつ目的の買い受け”の場合、1年以上10年以下の拘禁刑、“営利目的”や“わいせつ目的”誘拐罪の法定刑も同じく1年以上10年以下の拘禁刑となっている。また万引きなど窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となっている。（『ABEMA NEWS』より）