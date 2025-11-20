タレントの布川敏和（60）が、24歳の次女との親子ショットを披露し、反響が寄せられている。

俳優の長男・隼汰、モデルの長女・桃花、グラフィックデザイナーの次女・花音さんの父であり、3人の孫がいる布川。これまでにもInstagramで、元妻でタレントのつちやかおりとともに敬老の日に孫たちから手作りのプレゼントをもらう様子や、孫の誕生日会での家族ショットなどを公開してきた。「ゆうまくん(孫)は、隼汰くんの小さい頃によく似ていますね」「お孫ちゃんたちと一緒に過ごされてる様子、とってもステキです〜」と話題になっていた。

次女・花音さんとの親子ショットに反響

2025年11月19日の投稿では、次女・花音との親子ショットを披露。「愛娘・花音が きょうから沖縄で仕事だっつうんで、空港まで送ってあげた〜 今回はどんな作品ができるのか楽しみです〜」とつづっている。

この投稿には「花音ちゃん、めちゃくちゃ美人さんですね」「優しい笑顔そっくり」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）