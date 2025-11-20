街コンで「デキる男」を感じさせるための下準備９パターン
男女の出会いの場として一つの定番になりつつある「街コン」ですが、知らない女の子たちとの出会いを楽しむためには、それなりに準備が必要なようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性116名に聞いたアンケートを参考に「街コンで『デキる男』を感じさせるための下準備」をご紹介します。
【１】２次会のための「ちょっといいお店」をあらかじめ押さえる
「行く前に予約していたのもポイント高かった」（20代女性）というように、２次会用の場所をキープしておくのもデキる男に不可欠な仕込みかもしれません。店先で待たされることのないように、いくつか候補を用意して、訪問前に空席情報を確認するとスマートでしょう。
【２】「お仕事はお忙しいんですか？」など、会話の導入に便利な質問を考えておく
「話題の振り方が上手だったので話しやすかったです」（20代女性）というように、話が広がりやすい問いかけをいくつか考えておくと便利でしょう。「休みの日は何をしているの？」などベタなものでもいいので、沈黙が訪れたときに使ってみてはいかがでしょうか。
【３】占いや話題のニュースなど、盛り上がりやすいネタを仕入れる
「誕生日占いから、早生まれのあるあるネタに広がって面白かった」（20代女性）というように、共通の話題が少ない間は、鉄板ネタから話題を広げていくのがよさそうです。ただし、国際問題や政治経済など、意見が対立しやすいネタは避けたほうがいいでしょう。
【４】「幼稚園中退の○○です」など、自己紹介にネタをぶち込む
「中退ネタが個人的にツボで心奪われました」（20代女性）というように、一風変わった自己紹介を用意しておけば、最初から女性陣の心をつかめそうです。ネタが被らないように、参加メンバーとすり合わせておくとよいでしょう。
【５】本番前に、男性陣で入念な作戦会議を行う
「お会いしてから２次会まで、みなさんの足並みが揃っている印象でした」（20代女性）というように、当日の役割分担ができていると、チームとしての強みを発揮できそうです。好みの女の子が見つかったときなども、足の引っ張り合いにならないように、話し合いが必要かもしれません。
【６】靴や爪など女性の目が届くところを綺麗にしておく
「ピカピカの革靴はいいけど、薄汚いスニーカーはNG」（20代女性）というように、足元や手先など、目につくところを綺麗にしておくことも大切なようです。もちろん、パリッとしたスーツにこじゃれたネクタイで臨むなど、服装にも気をつかいましょう。
【７】運営側から指定されたお店の中で、一番雰囲気のいいところを把握する
「ムードのあるお店なら、気持ちよく酔えますしね（笑）」（20代女性）というように、お店のチョイスを誤らなければ、女性陣もいい気分でトークを楽しんでくれそうです。行った人の口コミをインターネットなどで調べておきましょう。
【８】チームワーク重視で一緒に行くメンバーを厳選する
「４人が４人ともいい人だったので、初めての街コンは大当たりでした」（20代女性）というように、個人プレーに走らず、場を盛り上げられるメンバーを集めることも重要かもしれません。「絶対に彼女がほしい」という鼻息荒い友達は、空気を乱すおそれがあるので呼ばないほうがいいでしょう。
【９】レディファーストがスマートにできるよう、普段から練習しておく
「お姫様扱いされて気持ちよかった。会社の飲み会だったらありえないですもん」（20代女性）というように、初対面の男女が集まる街コンこそ、レディへの配慮が際立つ場だと言えそうです。日ごろから練習して「ぎこちなさ」を解消しておきましょう。
ほぼ100％初対面の男女が集まることを考慮して、話題作りや場所の手配などを進めておくことが、街コンの必勝法と言えそうです。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計116名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】２次会のための「ちょっといいお店」をあらかじめ押さえる
「行く前に予約していたのもポイント高かった」（20代女性）というように、２次会用の場所をキープしておくのもデキる男に不可欠な仕込みかもしれません。店先で待たされることのないように、いくつか候補を用意して、訪問前に空席情報を確認するとスマートでしょう。
「話題の振り方が上手だったので話しやすかったです」（20代女性）というように、話が広がりやすい問いかけをいくつか考えておくと便利でしょう。「休みの日は何をしているの？」などベタなものでもいいので、沈黙が訪れたときに使ってみてはいかがでしょうか。
【３】占いや話題のニュースなど、盛り上がりやすいネタを仕入れる
「誕生日占いから、早生まれのあるあるネタに広がって面白かった」（20代女性）というように、共通の話題が少ない間は、鉄板ネタから話題を広げていくのがよさそうです。ただし、国際問題や政治経済など、意見が対立しやすいネタは避けたほうがいいでしょう。
【４】「幼稚園中退の○○です」など、自己紹介にネタをぶち込む
「中退ネタが個人的にツボで心奪われました」（20代女性）というように、一風変わった自己紹介を用意しておけば、最初から女性陣の心をつかめそうです。ネタが被らないように、参加メンバーとすり合わせておくとよいでしょう。
【５】本番前に、男性陣で入念な作戦会議を行う
「お会いしてから２次会まで、みなさんの足並みが揃っている印象でした」（20代女性）というように、当日の役割分担ができていると、チームとしての強みを発揮できそうです。好みの女の子が見つかったときなども、足の引っ張り合いにならないように、話し合いが必要かもしれません。
【６】靴や爪など女性の目が届くところを綺麗にしておく
「ピカピカの革靴はいいけど、薄汚いスニーカーはNG」（20代女性）というように、足元や手先など、目につくところを綺麗にしておくことも大切なようです。もちろん、パリッとしたスーツにこじゃれたネクタイで臨むなど、服装にも気をつかいましょう。
【７】運営側から指定されたお店の中で、一番雰囲気のいいところを把握する
「ムードのあるお店なら、気持ちよく酔えますしね（笑）」（20代女性）というように、お店のチョイスを誤らなければ、女性陣もいい気分でトークを楽しんでくれそうです。行った人の口コミをインターネットなどで調べておきましょう。
【８】チームワーク重視で一緒に行くメンバーを厳選する
「４人が４人ともいい人だったので、初めての街コンは大当たりでした」（20代女性）というように、個人プレーに走らず、場を盛り上げられるメンバーを集めることも重要かもしれません。「絶対に彼女がほしい」という鼻息荒い友達は、空気を乱すおそれがあるので呼ばないほうがいいでしょう。
【９】レディファーストがスマートにできるよう、普段から練習しておく
「お姫様扱いされて気持ちよかった。会社の飲み会だったらありえないですもん」（20代女性）というように、初対面の男女が集まる街コンこそ、レディへの配慮が際立つ場だと言えそうです。日ごろから練習して「ぎこちなさ」を解消しておきましょう。
ほぼ100％初対面の男女が集まることを考慮して、話題作りや場所の手配などを進めておくことが、街コンの必勝法と言えそうです。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計116名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査