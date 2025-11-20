公然わいせつの罪で略式起訴された「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太が２０日、グループを同日付で脱退することを所属事務所の公式サイトなどで発表した。事務所からは退所せず、当面の間は「心の病」の療養に専念する。

所属事務所「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトなどで草間は、「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません」と一連の事態を謝罪した。

脱退に至った経緯について、草間は「今回、事務所との話し合いの中、結論として『Ａぇ！ ｇｒｏｕｐ』を脱退することにしました」と説明。約１年前から「心の病」を患っていたことも公表し、「このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」と明かした。

今後自身は療養に専念し、グループは４人体制（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）で活動を継続していく。草間は「自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります」などと思いをつづった。

草間を巡っては１０月４日、東京都新宿区で下半身を露出したとして、警視庁四谷署が公然わいせつの疑いで逮捕。これを受け、同事務所は草間の活動休止を発表した。同６日に勾留先から釈放された際には、涙ながらに事態を謝罪した。その後は、出演広告、番組が削除・差し替えられ、来年１月９日に公開予定だった映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」の公開延期が発表された。

東京区検は今月１３日、草間を略式起訴。この日、事務所の公式サイトでは、東京簡易裁判所から略式命令（罰金１０万円）を受けたことも説明された。

◆草間のコメント全文

この度は、このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません。

Ａぇ！ｇｒｏｕｐのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません。

今回、事務所との話し合いの中、結論として『Ａぇ！ ｇｒｏｕｐ』を脱退することにしました。応援してくださっているファンの皆様、信じて声を届けてくださっていたファンの皆様に悲しい思いをさせてしまい本当に申し訳ございません。

一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です。

これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります。

これからも変わらずＡぇ！ｇｒｏｕｐを応援してくださいますようお願い申し上げます。改めまして、この度は本当に申し訳ございませんでした。

草間リチャード敬太