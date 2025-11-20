低域から極めてパワフル 歴代のM2で最速

本来の能力がすべて開放されたといえる、BMW M2 CS。ハードなサスペンションとエンジンマウントを採用し、標準のM2よりすべてがシャープでアグレッシブ、ダイレクトに変化した。どんな道を走っていても、タダモノではないと実感するはず。

【画像】Mモデルの理想形 BMW M2 CS 標準のM2 M3とM4のCS E46型M3 CSLも 全102枚

3.0L直列6気筒エンジンは、完璧なバランス。始動直後から、より豊かなフィーリングでドライバーへ訴えかけてくる。チューニングとしてはM4 コンペティションに並び、扱いにくさはなく、たくましく滑らかで線形的。6000rpmまで、瞬で回る。



BMW M2 CS（英国仕様）

低域から極めてパワフルで、サーキットでシフトアップのタイミングを誤っても、ロスは最小限。ヘアピンの飛び込みでシフトダウンをサボっても、颯爽と脱出加速へ移れる。8速ATは、シリアスなデュアルクラッチATへ迫るほど有能だが。

標準のM2から50psと5.1kg-m増強され、軽量化と相まって、エネルギッシュさは歴然。公道では受け止めきれない能力ながら、稀のフルスロットル程度は充分に楽しめる、絶妙なところにある。0-100km/h加速は3.8秒が主張され、歴代のM2で最速だ。

精緻で流暢、感覚的に豊かな操縦性

操縦性の精緻さと流暢さ、感覚的な豊かさこそ、最大の魅力。普段使いの速度でも、手のひらには充分な感触が伝わりつつ、交差点では清々しいほど切れ味が良い。速度域を問わず、自信を持って操ることを可能としている。

大きな凹凸を通過しても、ボディが沈み込む挙動はない。波長の長い揺れが残るような仕草は影を潜め、タイトな姿勢制御を叶えている。それでいて衝撃吸収性に優れ、安定性に陰りが出ることもない。



BMW M2 CS（英国仕様）

サーキットへ持ち込めば、より高い速度域でコーナリングラインを巡れるだけでなく、コントロールもしやすい。リアアクスルのスライドも漸進的・自然で、アクセルペダルを滑沢に傾けていける。より振り回しやすく、懐が深い。

同時に、多様なドライブモードが用意され、スタビリティ・コントロールも有能。高速に無駄なく周回させることも、まったくの得意分野だ。

高速なら12.4km/L 価格に見合う能力

タイヤは、ミシュラン・パイロットカップ2が標準。サーキットのタイムを積極的に削りたい本気のドライバーには、素晴らしい性能で応えるはず。だが、普段使いや週末の峠道も満遍なく対応できるゴムとしては、パイロットスポーツの方がベターだろう。

今回の試乗では、高速道路を巡航させて12.4km/Lの燃費が得られた。1度の満タンで、550km程先を目指せる計算になる。



BMW M2 CS（英国仕様）

お値段は、英国では9万2475ポンド（約1887万円）から。カーボンセラミック・ブレーキを組めば、10万ポンド（約2040万円）を超えるが、この金額へ見合う能力を秘めると、筆者は主張したい。

高みの極みに達した運転体験

トラディショナルなFRのBMW Mモデルを、2025年に高水準で具現化したといえる、M2 CS。直6ターボの淀みないパワー感に、極めて好感触なステアリング、正確なシャシーの反応、キビキビ仕事をする8速ATなどが融合し、他に例を見ない魅惑度にある。

水準の高さは、BMWのM部門が成し遂げてきた、記憶に残る数々の成果を思い起こさせるほど。最高傑作の1台、E46型のM3 CSLとも比べたくなる。ポルシェ911 GT3の半額だと考えると、唸らずにはいられない。



BMW M2 CS（英国仕様）

使える後席と荷室はそのままに、運転体験は高みの極みに達している。崇敬の念すら抱きたくなる、ドライバーズカーだ。

◯：特別感を滲ませる控えめなスタイリング 素晴らしいチューニングを受けたステアリングとサスペンション 本物の理想的なMモデル

△：普段使いには余り適さないカーボン製バケットシート 見当たらないカップホルダー

BMW M2 CS（英国仕様）のスペック

英国価格：10万1275ポンド（約2066万円／試乗車）

全長：4587mm

全幅：1887mm

全高：1395mm

最高速度：302km/h

0-100km/h加速：3.8秒

燃費：10.0km/L

CO2排出量：226g/km

車両重量：1700kg

パワートレイン：直列6気筒2993cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：530ps/6250rpm

最大トルク：66.1kg-m/2750-5730rpm

ギアボックス：8速オートマティック／後輪駆動