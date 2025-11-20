M2の理想形 ダックテールのトランクリッド

近年のBMW Mモデルには、ライトウェイトでパワフル、ハードコアなCS仕様が付きもの。このために、標準のMモデルの能力が低く設定されているのでは？と、疑う人もいらっしゃるはず。恐らく彼らの狙いは、そうなのだと思う。

【画像】Mモデルの理想形 BMW M2 CS 標準のM2 M3とM4のCS E46型M3 CSLも 全102枚

果たして、現行のM2にもCSが投入された。疑心は抜きに、その完成度たるや秀抜。M部門のアイデンティティが具現化された完成形、M2の理想形と表現したくなるほど。



BMW M2 CS（英国仕様）

そもそも小柄なM2こそ、古くからのファンがMモデルを想像した時に思い浮かべる、典型的な姿ではないだろうか。販売は芳しくないようだが、サイズもシルエットも、高速なBMWらしい。ここに、従来の不備を改めるような、磨き込みが施されている。

見た目は、エアインテークが新しいフロントバンパーを獲得。ディフューザーも備わる。ルーフとミラーカバーはカーボンファイバー製になり、リアにも黒光りする巨大なディフューザーがぶら下がる。ダックテールスポイラー付きトランクリッドも、専用品だ。

3.0L直6は530psと66.1kg-m シャシーも強化

2993ccの直列6気筒ツインターボ・エンジンは、通常のM2から50psと5.1kg-mも強化され、530psと66.1kg-mを発揮する。厄介な騒音規制で、サウンドは控えめだが。エンジンマウントも、M2より硬い。

トランスミッションは、8速オートマティック。マニュアルの設定はない。ブロンズ仕上げの鍛造アルミホイールが功を奏し、車重はマイナス30kg。オプションのカーボンセラミック・ブレーキを組めば、更に軽くなるはず。



BMW M2 CS（英国仕様）

Mパフォーマンス・チューニング・オプションに設定される、チタン製エキゾーストも選択可能。通常のアクティブ・エグゾーストより、かなり重さを削るだろう。

サスペンションは、車高が落ちレートが高い専用のコイルスプリングと、アダプティブダンパーで武装。パワーステアリングとリアデフも、再調整を受けている。

実用的なキャビン ペダルはややオフセット

M2のキャビンは、驚くほど実用的。CSでもリアシートは残されており、平均的な身長の大人なら、4名が不満なく移動できる空間がある。乗降性が良いとはいえないものの、2ドアクーペとして真っ当な範囲にある。荷室も充分広い。

試乗車には、Mレーストラック・パッケージに付随する、Mカーボン・バケットシートとカーボントリムが装備されていた。前者はかなりタイトなシェルで、太ももと肩をガッシリ支えてくれる。座り心地は良いものの、普段使いで快適とはいいにくい。



BMW M2 CS（英国仕様）

右ハンドル車の場合、ペダルは相変わらず若干オフセットしている。アクセルペダルを自然に踏もうとすると、座面のサイドボルスターへ太ももが当たってしまう。それでも、ドライビングポジションは完璧だ。

プレミアム感の高い内装 カップホルダーはなし

内装のプレミアム感は素晴らしく、ドア側には、アンビエントライトで灯るCSのロゴ。カーボン製センターコンソールにも、CSのロゴ。カップホルダーがないのは残念だが、それ以外の使い勝手は悪くない。

ドライブモードや車載機能のための、ハードボタンは沢山。機能が多く、最初は少し複雑に思えるが、慣れるのにそこまで時間は掛からないだろう。



BMW M2 CS（英国仕様）

ステアリングに8速AT、エンジン、サスペンション、スタビリティ・コントロールなど、パワートレインやシャシーのメニューには迷うほどの項目がある。自分好みのM2 CSへ仕上げるべく、研究する楽しみがあるといえる。

ベストな組み合わせが見つかったら、ステアリングホイール上のM1かM2のボタンへ登録可能。平日用と休日用、市街地用とワインディング用など、理想的な2モードを即座に切り替えられる。

気になる走りの印象とスペックは、BMW M2 CS（2）にて。