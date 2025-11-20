¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¡¡ÖÊÑ¤Ê¥Þ¥Á¥¢¥×¤è¤ê¤â¡×¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡¢JESSICAÀä»¿¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡×¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ê41¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤È¤ª¤·¤ó¤ê¸¦µæ½ê¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡11·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï4¿ÍÁÈ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö¸áÁ°0»þ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶¤êÉÕ¤±»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëJESSICA¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¹¥¤¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¤ò¿¦¶È¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡£¸½ºß¤ÏÁ´¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥Ë¥¹Í§Ã£¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢°ìºòÇ¯¤Î²Æ¤´¤í¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤Ê¤ó¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢10Ê¬¡¢20Ê¬¤Çµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤º¡¢¤¹¤°¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡È¥Æ¥Ë¥¹Í§Ã£¡É¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡Ö´·¤ì¤¿Êý¤¿¤Á¤Ã¤Æ°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìµ¸À¤Ç»Ï¤á¤ë¤Î¡£¤À¤«¤éÊÌ¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¡È¤É¡¼¤â¡¼¡É¤¯¤é¤¤¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµ¸À¤ÇÌÛ¡¹¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊ¹¤¤¤¿JESSICA¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬°ì½ï¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç?¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö»ä¤ÏÊÑ¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤è¤ê¤â¡¢¼ñÌ£¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤È¤«¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤ÆÁ¦¤á¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤¢¤ÈÄ®Æâ²ñ¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£