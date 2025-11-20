藤田ニコル、クリスマスツリーは「ハロウィンの次の日から」 点灯式で日本橋に光灯す
モデルでタレントの藤田ニコルが20日、東京・COREDO室町テラス1階大屋根広場で行われた『カナエルNIHONBASHI 2025-26 点灯式』に登壇、ホリデーシーズンを彩るイルミネーションを点灯させ、クリスマスへの思いを明かした。
【全身ショット】まるで天使！ふわふわ冬コーデで登場した藤田ニコル
この日は名橋“日本橋”の装飾としても用いられている“麒麟（きりん）“をモチーフにした、本イベントのメインコンテンツ『幸福を呼び込む”麒麟ゴーラウンド”』の点灯式にゲストとして出席。
首周りにファーをまとい、冬仕様の衣装で登場した藤田は、この日のファッションについて「金がイメージにあったので、いろんなところをキラキラ、ピカピカさせてきました」と笑顔。ボタンを押して点灯させると、徐々に光が灯っていく様子に驚きの表情を見せ、「買い物したくなりました。光って財布が踊りだすような気がします」と声を弾ませた。
クリスマスの予定については「毎年お仕事はなるべく休みたいと伝えている」と明かし、「ハロウィンの次の日からツリーを飾っているくらいクリスマスが大好き」とクリスマスへの思いの強さをのぞかせた。
